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副总统人选将决定佐科威的胜负

2019年总统选举与国会议员与地方代表理事会议员选举将于2019年4月17日同步举行。至今尚有一年多的时间，有意参选者已开始筹备工作，竞选期从2018年10月13日至2019年4月13日有6个月的竞选时间。 2019年4月14至16日是安静期，4月17日为投票日。

一些民调机构已开始为2019年的总统选举做民意调查，其中一个民调机构即由戴尼(Denny JA)领导的印尼民调机构(LSI)，该民调机构于2018年1月7至14日做的民调结果，显示佐科威仍然领先其他总统准候选人，其误差率为2.9％以下。

向1200人做的民意调查中，有48.5％的人希望佐科威连任总统，佐科威领先其他候选人。甚至于其他候人的得票率加起来还比不上佐科的得票率。虽然如此，印尼民调机构的研究员阿吉(Adjie Alfaraby)说，佐科威仍会有败选的可能，身为竞选连任者，得票率必须在50％以上才算安全。

阿吉分析说，有三项因素可能导致佐科威会败选，即：第一、经济问题，第二、与生俱来的问题，第三、劳工问题。尚若佐科威能够很好的处理以上三项因素，再加上选对与他配搭的副总统候选人，他将会胜选。

经济问题将影响选情

经济问题，目前印尼有很好的宏观经济，经济增长高达5％，通货膨胀3％，贫穷人口下降等因素，但微观经济并不好，一半以上的受访者认为经济不景气，日用品与粮食缺货，诸多大百货公司倒闭，导致许多人失业等。第二点，佐科威本生的问题，他属于民主派人士，在伊斯兰意识高涨的时候，他被指非虔诚伊斯兰教徒，甚至指他同情共产党等。第三点，开放给外国劳工问题，为了促进外国投资，允许外国技术人员或高层管理人员到印尼工作。以上三点若在大选前未能解决，将对佐科威不利。

副总统人选将决定胜负

另外，选对与他配搭的副总统候选人也成为胜选的最大因素，佐科威大约将从3种人中选择其副总统候选人；第一、选择有声望的伊斯兰教领袖为副总统候选人，以反驳他非虔诚伊斯兰教徒的说法，印尼有85％以上的人民为穆斯林，以此稳住穆斯林的票源。其中的人选可能有民族复兴党总主席穆海敏.伊斯甘达(Muhaimin Iskandar)，与西努省省长柴努尔.麦迪(Zainul Majdi)。

第二、选择军人背景的副总统候选人，以便稳住政局，其中有三位人选，第一、现任总统府幕僚长穆尔多哥(Moeldoko)退役将军，第二、刚卸任的国军总司令卡铎(Gatot)退役将军，第三、阿古斯(Agus Harimurti Yudhoyono)前总统苏西洛的长子，尚若选择军人为副总统候选人，将减弱竞争对手帕拉波沃的支持率。

第三、选择专业人士为副总统候选人，海洋与渔业部长苏茜．布吉阿斯杜蒂(Susi Pudjiastuti)，在民调中有60.6％的人选择她为副总统候选人。另一位专业人士财政部长丝丽．穆利亚妮(Sri Muliayani)，民调中有58.3％的人选她为副总统候选人。专业人士的优点是可帮助佐科威拼经济。佐科威至今未表态谁将是他下任的副总统候选人。

竞争对手的知名度

民调机构调查的结果显示，佐科威的竞争对手，从他们的知名度看可分为三种人；第一、帕拉波沃．苏比安多(Prabowo Subianto)的知名有90％，在2014年的总统选中败给佐科威，2019年重上战场要与佐科威决一胜负，如果这次输了，料因年龄关系将退出政坛。第二；知名度在70-90％的有阿古斯(Agus Harimurti Yudhoyono)前任总统苏洛的公子，与阿尼斯(Anies Baswedan)现任雅京省长。第三、知名度在55－70％的有卡铎(Gatot Nurmantyo)前国军总司令。除了帕拉波沃已宣布参选外，其他人士都未正式宣布参选下届总统。究竟谁将胜出，让我们拭目以待。(文/邝耀章)