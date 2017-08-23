Posted by admin

减少贫穷人口

政府是否已经对症下药

政府欲减少贫穷人口的努力有目共睹，这可从许多为减少贫穷人口的建设计划可看出。但讽刺的是，我国贫穷人口的减少并不显著，究竟问题出在那里？政府的建设计划是否已经对症下药。

改善贫穷人口的生活，首先必须对贫穷先有一致的定义，联合国对贫穷人口的定义是每天收入或支出在二美元以下者，称为贫穷人口。而我国对贫穷人口的定义又不一样，我国对贫穷人口的定义是按照世界多个国家的定义，即采用人口的支出为定义，这样的统计法比较简单与容易。

根据联合国对84个发展中国家的统计，其中有半数采用支出法来统计贫穷人口。 30％采用收入以统计贫穷人口。另外20％采用综合以上两种方法。

另一种计算贫穷人口的方法，是以他每天所摄取的热量来计算，每天是否摄取2100千克热量，再加上非食物所需的基本需求，来制定贫穷的标准。这样的方法首先于1936年，用在统计美国纽约的贫穷人口。

联合国的农粮组织(FAO)与卫生组织(WHO)于2001及2005年在义大利罗马召开“人力需求专家咨询会议”后，决定采用以上方法统计贫穷人口。其实一些发展中国家早就采用该方法，印尼也不例外（虽然有一点不一样）。

1963年开始至2017年3月，我国民间经济调查机构的调查结果显示，每月每人的支出在374500盾以下为贫穷人口。倘若一个家庭有三个小孩，一对夫妇及父母同住，则每月的开支374500乘7，等于260万盾，故这家庭每月支出少于260万盾则被称为贫穷家庭。每个家庭不一样，视其家庭人口的人数而定。

采用以上方法统计出来，我国2017年3月份的贫穷人口占总人口的10.64%。比2016年9月份的10.70下降一点。在最近的3年里，我国的贫穷人口只下降了0.61％。

若以每人每天摄取2100千克热量来计算，则每天只能摄取少量的饭及简单的菜肴，及不能参加其他的社会活动，及享有其他经济需求。

谁是贫穷人口

有研究认为，这样的贫穷人口，他们是属于最后、最少、最低的一群，他们在社会上的地位很低，很难有翻身的机会。

2017年3月我国这样的贫穷人口有2780万人，其中1400万是农民、渔民与盐农，200万人是家庭帮佣，400万人没有固定工作，800万人是建筑工人或小贩。他们平均一个家庭5位成员，一家之主的教育程度通常只在小学以下。

2017年3月份我国务农或非正规的劳工平均每日的工资只有49500盾，与2016年9月比较，只上升了2.57％，若扣去2016年9月至2017年3月的通货膨胀，薪资只上升0.16％。

在城市里的建筑劳工的每日薪资自2016年9月82500盾上升至2017年3月83700盾，扣去通货膨胀后，等于只上涨0.72％，这就是目前我国低下层工资的情况。

政策的立足点

制定政策不能只看统计的数字，而必须看数字背后的原因，定议背后的意义。如果我国的贫穷人口，多数是农民、渔民、盐农或非正规劳动者，政府的扶贫计划或建设计划是否针对这些贫穷人口。

有人说政府的建设计划对富有的群体比较有好处，分发到中下层人口没有太大的好处。如发电厂、飞机场、码头，高决公路，对贫穷人口没有太多的好处，但对整个社会对国家有好处。政府在大事兴建基础设施的同时，也不能不照顾贫穷的中下层人民，如丰收时政府必须以合理的价格收购农民的农产品，而不是让仲介商压低农产品的价格，对渔民与盐农也一样。政府要压低贫穷人口的人数，就必须要改善农民、渔民与盐农的收入。（文/邝耀章）