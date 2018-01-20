Saturday, January 20th, 2018 | Posted by

佐科威改组内阁为竞选连任铺路

佐科威总统2018117日第三次改组内阁，这次改组内阁被评主要为2019年竞选连任铺路。内阁部长中社会部长柯菲法(Khofifah Indarparawansa)因参选东爪哇省长而辞去部长职位，由从业党秘书长伊德鲁斯(Idrus Marham)接任社会部长。

另外，总统府幕僚长由前任国军总司令穆尔多科(Moeldoko)退役陆军上将接替德登玛汝基(Teten Masduki)。而非常资深曾担任多次部长的三代陆军将领阿贡古美拉(Agung Gumelar)退役陆军上将，出任总统咨询委员会成员接替去世的哈欣穆扎迪长老(KH A Hasyim Muzadi)

第四位是副空军参谋长尤尤苏迪斯纳(Yuyu Sutisna)空军中将升为空军参谋长接替已升为国军总司令的原空军参谋长哈迪．查延多空军上将。

令人跌破眼镜的是，原工业部长艾尔朗卡哈尔丹托(Airlangga Hartarto)出任从业党总主席之后，并没有放去工业部长职位，反而从业党秘书长伊德鲁斯入阁担任社会部长。这表示刚开始组织工作内阁时，从业党没有分到部长职位，因为当时从业党还是在反对党联盟里。现在从业党在内阁中有了两个部长职位，这对从业党来说是一大收获。

这次改组内阁，被评为有几项重要的含意，第一，拉拢从业党，确定在2019年大选中支持佐科威竞选连任。从业党在印尼毕竟是除了斗争民主党之外的第二大党，其组织非常团结及有效率，其动员党员的能力也相当强。佐科威需要他们在2019年的大选中支持。

另外，佐科威委任两名陆军高级将领到身边，他们的职位虽然不是部长，但地位与部长同等级。佐科威的用意为拉拢陆军的支持，不要让退休的将领倒向另一名竞选总统的退役军人候选人帕拉波沃。帕拉波沃是前总统苏哈托的女婿，原陆军特总部队司令，至今在军队中仍具有影响力。

另一位陆军将领，201712月份被佐科威撤换的原国军总司令卡铎(Gatot)将军，也有意竞选总统或副总统。前总统苏西洛也有意推出在军中退役的其子阿古斯竞选总统或副总统。佐科威拉拢两位前陆军高级将领到身边，可以避免他倒向支持帕拉波沃、苏西洛。

有了两位资深陆军将领的支持，加上从业党的支持，佐科威2019年竞选连任，其实力可说大大的增加，胜选的机会也增加许多。

穆尔多科(Moedoko)博士退役陆军上将195778日出生于东爪哇谏义里(Kediri)1981年毕业于陆军官校，在军中服务期间，曾多次获颁荣誉奖状。1984年参与东蒂汶战役，1995被派往刚果维安部队，19831987在纽西兰任职，1991年在新加坡及日本任职，1992年在伊拉克与科威特任职，并曾在美国与加拿大任职。 2014115日荣获印尼大学社会与政治学院国家行政学博士学位。 20135月－20138月任陆军参谋长，20138月至20157月出任国军总司令。 2018117日出任总统府幕僚长。

阿贡古美拉(Agum Gumelar)19451217日出生于西八哇打横(Tasikmalaya)，毕业于陆军官校(1969) ，第一任印尼驻台湾代表(1970)，情报机构服务(1973 )，特总部队副情报司长(1988-1990)，首都军区情报司长(1991-1992) ，楠榜军区司令(1992-1993) ，陆军特总部队司令(1994-1995) ，国防研究院长(1998-1999)，团结内阁交通部长(2001-2004)，政治社会与法律统筹部长(2001)，国防部长(2001)，印尼足球协会主席(2001-2003)

德登．玛汝基虽卸下总统府幕僚长的重任，佐科威还留他在身边，担任总统府专员统筹员，他将统筹总统府的7位专员，其中有总统府发言人佐汉布迪(Johan Budi Sapto Pribowo) ，总统府社会方面专员Gories Mere，情报与安全方面专员Diaz Hendropriyono

德登玛汝基(Teten Masduki)原是印尼监督贪污机构(ICW)的主任，2015年被佐科威延揽担任总统府幕僚长，接替鲁胡特班查丹。 2014年佐科威竞选总统时，他是佐科威的助选团成员。(/邝耀章)

 

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