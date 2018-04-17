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佐科威下令重新供应普通汽油

雅加达特区甚至于全爪哇岛有一段时间市面上缺乏普通汽油(Premium)，雅加达一些加油站没有供应普通汽油，只有少部分加油站有供应普通汽油。

能源与矿物资源部副部长阿尔詹特拉(Arcandra Tahar)说：佐科威总统于4月10日突然向能源与矿物资源部下令，务必保证供应在爪哇岛、马杜拉岛与巴厘岛的普通汽油。

为了执行该措施，必须先修改191/2014有关分配燃油与燃油零售价格的总统指令。该总统指令将普通汽油列为非律贴燃油，且每三个月调整一次零售价格，并普通汽油只可以分配在爪哇、马杜拉与巴厘以外的岛屿。

阿尔詹特拉说，政府为了满足爪哇、马杜拉、巴厘地区的供应普通汽油，不得不修改191/2014总统指令。因为低下层民众仍需要使用价格较便宜的普通汽油。阿尔詹特拉指责国油公司(Pertamina)故意减少普通汽油的供应。

上周多处加油站短缺供应普通汽油，造成市场的恐慌。能源与矿物资源部长杨贤灵（佐南/Ignasius Jonan）表示，已谴责国油公司，倘若国油公司还不分配普通汽油给爪哇、马杜拉与巴厘地区的加站，能源与矿物资源部将给予应有的刑罚。

国油公司反驳能源与矿物资源部长的指控，并指控因为国际油价的上涨，但政府仍不愿调高普通汽油的价格，使国油公司2016年亏损19兆盾。国油公司表示，该公司的调查机构在地方上调查结果称；地方上并没有缺少普通汽油。

国油公司公关副总裁Adiatma Sardjito再次反驳公司减少供应普通汽油的说法。他说，今年反而增加供应5％的普通汽油。对于政府将修改191/2014４年总统指令一事，他表示不愿置评。

一些油气观察家质疑政府于这个时候修改191/2014年总统指令的动机，强迫国油公司一定要在爪哇岛、马杜拉岛与巴厘岛供应普通汽油，是含有政治目的，因为今明两年是大选年，为了争取选票所以要国油公司供应便宜的普通汽油，以获取民众的选票。但要国油公司承担更大的损失。

国油公司表示，按照国际油价计算，普通汽油的零售价格应该是每公升8600盾，但理的零售价只卖6550盾，那是2016年4月定下的价格，当时国际油价是每桶50美元，而现在国际油价是每桶60美元。

国油公司表示，今年普通汽油的配额从12,5百万千公升下降至7百万千公升，因为以往的实际消费量只有7百万千公升左右。

总统府幕僚长穆尔多科(Moeldoko)反驳修改191/2014总统指令与大选年有关。政府为了压低通货膨胀率，不会调涨燃油价格。

民众的记忆还新，上届总统竞选连任时，两次调降燃油价格。难道本届总统竞选连任，也要重施故技？以佐科威总统的政绩，大可不必使用这样的技巧。民众的眼睛是雪亮的，不过民众当然不希望，普通汽油缺货，必须改用高级汽油，增加物流费用，引致通货膨胀。

国油公司是国营企业，有责任协助政府维持物价的稳定。至于零售普通汽油造成的损失，可以从零售高级汽油来补贴零售普通汽油的损失，或从提高生产效率与减少其他亏损来补偿国油公司的损失。(文/邝耀章)