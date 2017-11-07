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AHY与民主党的中间路线

阿古斯.哈利穆帝.尤多约诺(Agus Harimurti Yudhoyono /AHY)11月5日到访Siak与廖岛，受到上千民众的热烈欢迎。这显示他很可能参加2019年的总统选举，继续其父亲尤多约诺(SBY)的政治路线。

AHY最近频频造访政治人物，展示他与政治人物沟通的能力。从他拜访政治人物与国家重要人物来看，他在雅京省长选举的败选，对他并未造成太大的失望。反而提供他自军队退休后参与选举的经验。

AHY已经拜访了佐科威总统，尤淑夫．卡拉副总统与大印尼行动党总主席帕拉波沃．苏比安多。他造访国家级的政治人物，以吸取他们的经验。他也拜访了斗争民主党总主席美加娃蒂，美加娃蒂愿意接见他，表示他已有了一定的政治地位。因为，一向以来，美加娃蒂与尤多约诺之间关系紧张，他们之间不曾单独会面。

AHY形象清新，他有可能会改变2019年的总统大选，成为大选的黑马。这一向以来，民调的结果显示佐科威与帕拉波沃仍然是下届总统的热门候选人，他们将第二次竞争总统宝座，而佐科威在民调中仍然占上风。

这并不奇怪，因为佐科威是竞选连任的在任总统，他拥有许多资源，他也加速建设基础设施，以提升经济增长。佐科威被评具有明确的建设蓝图，并且认真的在做，人民开始感受到他建设的成果。

佐科威大量的在各省兴建基础设施、道路、火车道、码头、机场等。以提升经济动力，降低物流费用，改善对民众的服务，特别在各种准证与投资方面。在三年里他发出了16个刺激经济配套，提升经济竞争能力与方便经商排名。

许多人预测倘若帕拉波沃直接与佐科威竞争，将再次败给佐科威。但也有人说，没有人保证佐科威一定胜选，这要看未来的经济情况，第一、经济是否真正复苏，而经济成长一直未能达标。第二、谁是佐科威的副总统人选，如卡拉为佐科威的副总统，对佐科威有利，因为卡拉是企业家了解印尼的经济情况，另外卡拉代表爪哇岛以外的穆斯林，获得穆斯林的支持。

而帕拉波沃曾经是军人的身份，被指在新秩序时代牵涉人权事件，而从业党也改变方向不再支持他，转向支持佐科威。有人预测他要胜选，比2014年竞选总统更加困难。

除此之外，尤多约诺推出他的长子AHY出来竞选总统或副总统，以继承他中立的政治路线，众所周知，2004年他以温和的军人形象，击败竞选连任的美加娃蒂。尤多约诺当了两任总统，没有改变走中间路线，不愿与左右两派发生冲突。

现在尤多约诺推出其长子AHY选2019年总统大位，人民可以从民主党中央委员会副主席Sjarif Hasan的口中证明，他说：“民主党已经决定推出AHY为2019年的总统候选人或副总统候选人。”

未来的一年多，将是热闹的政治年，不单是佐科威与帕拉波沃参选总统，年轻的一辈AHY也将加入选战，AHY是否会成为2019年的黑马，让我们拭目以待。