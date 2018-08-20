Posted by admin

2019年基础设施预算更为充裕

佐科威总统在8月16日（周四）举行的国会全体会议上提交2019年国家收支预算草案（RAPBN）及其财务报告时，承诺将继续完成地区发展所需的基础设施建设目标。

政府的承诺反映在明年基础设施预算分配的增加。在2019年的国家收支预算草案中，政府拨出的基础设施支出为420.5兆盾。

上述预算占明年2439.7兆盾总支出的17.2％，远高于2014年仅为154.7兆盾占政府总支出8.7％的基础设施预算。420.5兆盾的基础设施预算，用于建设667公里的新国道、905公里的高速公路，48个水坝和16.2万公顷的灌溉网。

自2015年至今，政府已修建道路、重建和扩建1万2783公里的国道和11个新机场。在2016到2017年期间还建成了369公里的铁路线。

除上述成就外，政府还为优先的能源基础设施发展计划提供了保障，例如建设1万兆瓦的第一阶段电厂、在农村非商业区接入互联网形式的数码基础设施和宽带、为11个地方饮用水公司（PDAM）提供饮用水供应计划保障、以及担保政府与商业实体（KBU）的合作计划。

此外，政府还通过周转基金、利息补贴、首付补助和税收优惠，为低收入民众（MBR）提供78.1万套住房便利。

不仅是资金问题，政府加快基础设施建设的承诺也通过私营部门的参与实现了各种突破。在政府通过国家收支预算提供的资金有限的情况下确实需要私营部门的参与。在动荡的全球形势中，政府只能谨慎为基础设施融资，以降低风险和可持续发展。

我们支持政府明年增加基础设施预算的计划。要加强连通性、连接全国各地的经济潜力、平衡发展、并促进新的经济活动，均需要基础设施建设。

基础设施建设也是为了增加商品和服务的分配，其最终目的是改善社区福利、减少贫困和失业，并减少贫富不均现象。

作为一个拥有数千个岛屿的大国，我们需要许多港口和机场连接印度尼西亚共和国统一国家（NKRI）的所有地方。海上和空中运输模式对于在边境、最外层和滞后区域建立连通性非常有效。

而陆路运输模式将增加农村民众的经济准入，并建立与城市的连通性。城乡联结的改善将为农村社区提供提高他们生活水平的机会。

此外，交通基础设施的建立将促进从生产来源到消费者的商品和服务的分销链。顺畅的分销渠道对地方经济增长、降低物流成本具有乘数效应，并由于货物供应的顺畅使通货膨胀得到抑制。最终人们将享受到廉价的商品，而民众购买力也不致于受到通货膨胀的侵蚀。

不仅运输部门，农业部门还需要能力建设来支持粮食的自给自足和安全。仍需要增加的农业基础设施是水库/水坝和灌溉网。在能源部门，除了支持能源安全之外，还需要增加发电能力和输电分配网络，以将电气化提高到100％。

电信基础设施发展也很需要，以改善通往边境地区和最外层岛屿的电信接入。在这种情况下，电信基础设施的建设不仅仅是为了提高民众的经济水平，还可以通过传播积极信息和优质的教育内容，维护国家的完整性。

我们希望，在佐科威总统和卡拉（Jusuf Kalla）副总统政府时代蓬勃发展的基础设施，将拉近我们与邻国在各方面的差距。我们还希望各地区更加均衡的基础设施发展将缩小地区之间的经济差距，因此将不再有感觉到被中央政府放任不管的地方了。