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2019大选面对的挑战

我国独立已73年，在73年里举了11次总统选举，虽然在独立初期由人协大会选出总统，到了改革时期才进行一人一票的人民直接选举总统。

独立初期由领导印尼推翻荷兰殖民政府的印尼国父苏加诺任总统，一直到1966年苏哈多将军推翻苏加诺后，由苏哈多任总统，每5年一次举行由人协大会选出总统，结果苏哈多连续6次当选总统(1972,1977,1982,1987,1992,1997)，总共执政了32年。

最后被大学生推翻，由副总统哈比比接任总统(1998)。印尼进入改革年代，哈比比只任一年多总统，人协招开大会选出瓦希德当总统(1999)，美佳娃蒂为副总统。瓦希德总统中途遭人协大会弹劾，由美佳娃蒂接任总统(2001)。

美佳娃蒂总统任内修改宪法，由人民直接选举总统，苏西洛当选总统(2004)，2009年苏西洛当选连任总统。接下来2014年改选由佐科威当选总统。

至今印尼总共有7位总统，其中三位更换总统非按照即定程序，第一任总统苏加诺被迫下台，第二任总统苏哈多被大学生迫下台，第四任总统瓦希德被人协弹劾下台。所幸美佳娃蒂总统、苏西洛总统任内都顺利的举行人民直选总统。

代议制民主年代

1955年其实印尼已实行代议制民主制度，举行国会与制宪会的选举。但制宪会未成功制定新宪法，1959年7月5日被苏加诺总统解散制宪会，废除临时宪法并回到1945年宪法。

1966年苏加诺下台，由苏哈多接任代理总统，印尼进入新秩序时代，当时有11个政党与一个从业集团。人协大会(MPR)代表全民选出总统与副总统，苏哈多6次当选总统。在苏哈多执政时代，将政党合并成两大政党，即以伊斯为背景的政党与民主派的政党，另有非政党的从业阶层。1998年因经济危机，转变成政治危机，大学生发动改革运动，推翻执政了32年的苏哈多。印尼从此进入改革年代。

民主改革年代

苏哈多总统被迫下台，由副总统哈比比接任，人民要求真正的民主，总统副总统由人民投票选出，国会议员也由人民投票选出，国会的权力因此大增。

美佳娃蒂总统任内成功修改宪法，总统由人民投票选出，总统任期为五年，并只能连任一次。2004年首次举行全民投票选出苏西洛为总统，2009年苏希洛当选连任总统。接下来2014年改选由佐科威当选总统。

2019年将进行5年一次的总统选举，目前有两组候选人，即佐科威与马鲁夫(Jokowi-Maruf Amin)及帕拉波沃与善蒂雅戈(Prabowo-Sandiaga)。

大选面对的挑战

在改革年代选举总统所面对的挑战，全民参与选举，从城市到偏远地区的乡村同时进行投票，印尼幅员辽阔，有一万多个岛屿，要同时进行投票，成为选举的最大挑战。

另外，资讯的发达，讯息快速流通，政府无法控制讯息的真假，使许多假讯息在手机中快速流传，对选民造成一定的困扰，倘若政府处理不当，恐怕会引起骚乱，甚至造成社会的分裂。

警察总长狄托卡纳维安上将为了维护大选期间的治安成立了群岛特遣部队(Satgas Nusantara)，目的为确保大选期间的治安，主要任务为扑灭挑拨性的谣言，防范原生论(Primordialisme)如宗教、种族、族群、集团之间所引起的冲突。

群岛特遣队将对发布假讯息或引起仇恨的讯息者采取法律步骤。群岛特遣队也呼吁民众不要相信及传播未经证实的假讯息或挑拨性的讯息，避免因大选引致社会的动乱甚至于民族的分裂。