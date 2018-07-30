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龙目和地震带危险

我国处于地震地带，一个接着一个的地震灾情，吞噬人命和财产，损失无可计数。而最近，媒体广播或街谈巷议最多的是有关系努沙登加拉（NTB）龙目东部发生的地震，虽然是六级地震，但地震灾情足够严重。

受灾人数持续增加，建筑物等受破坏的财务损失层面加大，更加令人忧心的是还有余震出现。琳查尼山（Gunung Rinjani）爬山者目前还困在山上，无法下山担心下山途中受泥石流冲击。其中有外国游客；传言来自马来西亚的游客丧身。

佐科威总统立即前往马打兰（Mataram）和震灾区；其实该地震积极开发为类似巴厘岛一样的游客景点。

以吸引更多的游客寻瀏问览，而前往龙目旅游的国外游客人数也增加。龙目地震来自地震带的浅陆地地震，地质气象台中心（BMKG）主任科里达卡尔纳哇蒂（Dwikorida Karnawati）说，以上地震是地震浮动的活动影响。

古邦（Kupang）资讯员梭拉胡订（Sholakhudin Mor）言，地震地带由北龙目岛延伸到弗洛利斯（Flores）岛北部，可能会引起地震海啸。所幸以上没有发生。记得1992年12月12日曾有触目惊心的地震海啸发生。人们迄今还余悸犹存。

我国处在三区积极活动地层交叉处。还有活火山的连环地带。根据加利福尼亚大学地质专家，须值得关注的是苏门答腊，可是迄今未有人能预测地震何时会发生。佐科威总统要求所有官员，公务员军警，维安部队，不要“一个口令，一个动作”天灾面前，须十万火急，以最快的速度，救济灾民；以能减轻灾民受灾之苦。关怀爱护灾民之心和精神，令人萧然起敬。他也胸有甲兵知道如何作才是。

天灾很难预测，让人措手不及，但人为的因素很重要，平时要注重保护天然环境，生态恒存的保育工作。也向公众进行普及化说明，宣传如何面对地震等灾难危机时，采取安全的措施，把灾情减到最低。另外就是进行灾后，修复的各项活动。我们对于龙目地震中，没能换回的生命祈祷，以慰他们在天之灵。