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马云将协助发展我国电子商务

在发展我国电子商务的设想中，经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）和电信与信息部长鲁迪安达拉（Rudiantara）与阿里巴巴首席执行官马云（Jack Ma）的会晤，有着重大的意义。因为我国政府已经任命马云担任未来拟定电子商务路线图的顾问之一。

本月22日，达尔敏在北京称：“今次与马云的会晤是电子商务路线图总统条例出台的接续行动。如今正式向马云提交邀请书，请他担任由经济统筹部长主持的拟定电子商务路线图督导委员会顾问。”

电信与信息部长鲁迪安达拉补充说：该中国数码巨头同意到我国来。马云甚至承诺帮助发展电子商务的生态系统，使中小企业和城乡社区能够通过利用技术发展获得经济增值。

会议讨论了信息和通信技术基础设施的重要性，这些基础设施提供联系全国各个角落社区的渠道。比起已有超市、商场等传统基础设施的城市社区，信息和通信技术基础设施为农村社区或中小微企业提供更大的利益。因此信息和通信技术基础设施理应能够推动农村社区或中小微企业得以跨越式发展。

我们认为在发展数码化经济中，我国高官们与马云的会晤十分重要。说起马云，世界上几乎无人不晓。他能够将他的业务集团阿里巴巴发展成为一个世界巨擘。阿里巴巴如今列入财富（Fortune）商界杂志版的世界500强企业的前10名。

一名外国优秀企业家被要求担任我国电子商务发展的顾问，我们认为合情合理，并且毫不置疑其能力。因为政府和这里的利益相关方还有许多家课要做，包括需要在物流系统、支付系统等诸多方面进行改造。由于手机和互联网用户众多，这方面我国拥有巨大的潜力。因此鲁迪安达拉说：“我们必须能够利用至少拥有一部手机的1亿7500万名国人的管道来取得突破。”

近几年我国电子商务的发展迅速，特别是在政府发布以电子商务为重点的第十四套经济政策配套后。电子商务增长率可以达到两位数。财政部长丝莉（Sri Mulyani）日前表示：“如果基数小，则意味着可以快速增长。预计到2019年，数码买家将达到23%，而数码购物者将达到38%。”

印尼电子商务协会（IDEA)总主席Aulia E. Marinto曾经披露，我国电子商务是一个商机，因为这里的在线商务还属于起步阶段，而我国的中小企业数量多达5000万，当他们都进入数码化的时候，这无疑是一个巨大的潜力。但是，他也关注发展电子商务需要解决的生态系统问题，特别是关于站点、物流和支付系统、经销商问题等等。

我们相信将来电子商务发展更加迅速。马云担任政府顾问后肯定会对数码经济产生巨大的推动作用。我们想象，手工业者和中小企业将能够更快地发展，因为这期间妨碍他们活动的大部分障碍已得到克服。

数码经济的发展可能会产生多重效应，并改善人民的收入和福利。从这方面，我们鼓励政府在准备亟需的生态系统方面保持始终如一的态度，使电子商务的发展真正有益于国民经济的持续增长。

由于数码经济非常依赖各个地区的电力基础设施和互联网网络，因此政府必须首先扫除各种障碍。此外，政府应鼓励银行为中小企业融资提供便利，因为这个问题目前仍成为一个主要的障碍。

我们也期望政府雇用可靠的推广人员和顾问，以提高中小企业产品的质量，使之不仅在国内，即使在全球市场也同样具有竞争力。