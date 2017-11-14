Posted by admin

须提高警惕

西苏门答腊省达玛斯拉亚（Dharmasraya）一警察局于上周日凌晨，被陌生人纵火焚烧事件，令人震惊，除了显示警察部队不能有丝毫保安疏漏之处，另方面也显示暴力犯罪组织的威胁仍然存在。

以上事件令人震惊和意外，警察部队大本营理应有相当的保安防范措施，却能让陌生者潜入进行纵火焚烧事件，虽然该两名纵火者终于难逃，并同进行反击最终被击毙，但民众忧心忡忡，余悸犹存。

如今警察部队面对社会秩序安全保障的威胁挑战；不但是恐怖分子恐击，还有其他暴力组织活动，譬如最近在巴布亚迪米卡（Timika）一持枪的暴力组织人群封锁两个乡村民外出的行动。村民组织上周向军方（TNI）和警方（Polri）求援，戒严疏散乌迪金尼（Utikini）和周遭村民至安全避难所，因为该地已为一群非法武装份子和组织掌控并严禁村民出外活动。国内警察保安部队面临严峻的挑战，以上两事件虽无关联，仍然不能轻忽，因为非法暴力组织仍潜藏我处，伺机而动扰乱国内的安全秩序。

恐怖袭击活动伺机而动，我国与邻国也曾在万鸦佬（Menado）国际会议上讨论，并达成合作反恐协议，（尤其是对外来的恐怖活动）恐怖组织与恐怖分子，是大家共同的敌人，必须共同合作面对挑战。

在菲律宾马拉维（Marawi）事件后，亚洲，东南亚区域国家必须更加提高警惕，应对恐怖组织袭击活动。

自从恐怖极端组织ISIS在伊拉克，叙利亚的力量被挫败，削弱之后，亚洲地区，东南亚国家变成ISIS重振旗鼓，发展的目标，对外来恐怖威胁（Foreign Terrorist Fighter简称FTF）的活跃不能掉以轻心，必须提高警惕，作出戒备，全民皆兵，大家共同对付。

如今仍流窜在我国的恐怖份子，组织以“圣战”的教义进行分裂主义破坏我国为多元种族，和谐共处的团结；成立“伊斯兰国”埋下危险的种子。成为政府的“芒刺”在背。恐怖主义是人类的公敌，而全球反恐斗争任重道远；要铲除恐怖主义的毒瘤，须要各国共同努力，协调行动；组成铜墙铁壁的反恐阵线。