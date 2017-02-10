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面对2月11日示威行动

警方必须采取果断措施

不知本周六2月11日大规模行动的发起人如何又突发奇想，他们的企图和打算实际上已不再获得民众的同情。上述大规模群众运动的方向和目的都不明确，只会使局势恶化，丝毫无助于地方首长选举前夕和平气氛的营造。

强行在民族纪念碑（Monas）和印尼大酒店（HI）环形公路一带举行示威游行，是令人遗憾的行为。其实雅加达警署已经明令禁止在冷静期举行示威。此外伊斯兰教师联合会（NU）和穆联等回教主要组织也不支持上述大规模行动。

予人强硬蛮横印象的示威发起人态度令人愤恨。该示威计划已失去其紧迫性和相关性，不过是要炫耀其人多势众而已，既没必要也得不到民众的支持。在地方首长选举前夕，民众需要冷静期以缓和激动的情绪，反思各种争论和竞选承诺，以便能理性地选举省长。

捍卫伊斯兰阵线（FPI）领导人表示不会受到雅加达警署禁令影响的言论，令人惊讶不已。他们将坚持参加穆斯林论坛（FUI)举办的活动。捍卫伊斯兰阵线发言人 Slamet Maarif 对媒体称：“真主允许的话，我们将应作为举办方的穆斯林论坛的邀请前往示威。”

捍卫伊斯兰阵线总主席Ahmad Shobri Lubis哈夷长老也说，他们仍将加入行动，并举行长征。他说明上述行动的统筹者是穆斯林论坛，捍卫伊斯兰阵线作为上述论坛的部分仍须参加雅京中区苏迪曼-谭林街的“112行动”。

我们认为他们无论如何都要示威，意图声援正在跟警察打交道的捍卫伊斯兰阵线一些领导人。因有一些案件需要Habib Rizieq Sihab和Munarman在法律面前承担责任，如今他们必须应警方的传召而往返来回警察局。

尽管如此，我们仍呼吁示威发起人打消进行示威的念头，因该行动徒耗费教徒的时间和精力而已，而民众需要一个有利的环境来运行我们的日常生活。此外，大规模行动容易受到某方面的操纵和潜入渗透，恰损害他们本身的声誉。

人们依然记得去年12月2日的行动，差一些被暗藏政治阴谋的团伙所利用。所幸警方迅速采取行动，逮捕和拘留被置疑妄图推翻合法政府，躲在背后操纵的一些名流。直到现在这些人，包括Sri Bintang Pamungkas等仍被警方扣留。

根据往日的经验，那些企图制造混乱的激进分子很可能想方设法，潜藏在示威人群中。我们不希望雅加达的政治和安全环境日益恶化，因此我们支持警方采取先发制人行动。希望我国的民主环境更加健康，民众可在安全和没有压力的情况下表达自己的民主权利。如今民众在做出自己的选择方面已渐觉悟和成熟，想煽动民众进行示威和骚乱再没有这般容易。

因此捍卫伊斯兰阵线若还要进行示威，实际上是白费工夫。如果是为了挽救他们已经失去的声誉，这是一步错棋。但愿警方能够制止他们的上述行动，至少也应该能够控制它，以免扰乱公共秩序，破坏地方首长选举前的氛围。因此警方必须果断采取措施，特别要保护广大民众，以免受到过激行为的干扰和伤害。