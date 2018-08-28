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面临总统大选 须保持政局平稳治安平靖

距离明年正副总统大选尚远，尚有8个月的长时间，但政治气氛已逐步升温。缺乏明确的规章和游戏规则使不同立场，不同意见的民众，相互对立情况下，容易引起摩擦；语言冲突，或甚至发生肢体冲突时会造成骚扰事件使政局不稳而导致社会治安不平靖，最终引起社会大众不安。

目前反佐科威蝉联总统的“2019换总统”（2019Ganti Presiden）和支持佐科威蝉联总统的“2019仍然佐科威”（2019Tetap Jokowi）两股势力对垒，针锋相对，一心只想（打到别人抬高自己）展开政治口水战，影响社会平靖和激起民众反弹。

周日（2018年8月26日，两个知名人士雄辩家或演讲家（Orator）一是尼诺，哇利斯曼（Neno Warisman），她在北干巴鲁（Pekanbaru）；和另一位是作曲歌唱家艾哈迈德达尼（Ahmad Dani）在泗水，被不同立场的当地民众拒绝。警察也不发出准字并令民众解散，因为担心聚会产生民众冲突，扰乱社会安全。

民主选举联合会（Perludem）资深经理蒂迪盎卡利妮（Titi Anggraini）视以上支持派和反对派的举动已进入选举宣传活动，但没有明确的规章，或游戏规则为止。

这样民众无法采取态度，步骤。表面上是民众聚会，其实披上2019年总统大选竞选宣传活动的外衣。

竞选活动日期应该是2019年3月3日开始，为何个个已摩拳擦掌预先站在起跑线上？违反选举法，必须制止！希望普委会重视关注以上问题，以免妨害社会环境的安全和政局的平稳状况。不让选举前政治气氛升温充满硝烟味。

选举普选是全民盛典，大家希望大选能在和平，和谐气氛下进行“覆巢之下无完卵”在硝烟中进行的大选不会圆满成功。

尤其当前充满“谣言”的时代“谣言猛于虎”转眼变成民众冲突，事件发生：听信谣言盲从附会，人云亦云，跟着起舞使用暴力文化冲突对立方的无政府主义手段，行动发生。这样真假不分，无政府主义的病态行动妨害大众，社会安全和破坏正常生活秩序，必须受到严厉的惩罚。把煽动，扰乱者绳之于法。

任何充满煽动、诽谤、散布仇恨心理、敌视、厌憎心理的谣言，文化对社会民众带来极不利的负面影响。将撕裂国家民族团结、和谐共处的感情。

尤其全球面临经济疲弱的风险挑战，政府必须全力应对危机挑战，国民须心连心捍卫社会政局稳定，治安平靖。