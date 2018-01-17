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雅加达高楼大厦需有建筑審稽

本周雅加达印尼证券交易所（BEI）大厦走廊倒塌事件令人震惊，并提醒政府对雅加达高楼大厦进行周期性建筑審稽的必要性，以保障本身和周遭的安全。

幸好上事故中无人丧命，但造成多人轻重伤，而且BEJ大厦刚建成20年之久，其实坚固使用期至少能达到50年之久。数方预测以上事故因素之一是建筑结构有偷工减料的弊端造成豆腐渣工程的效果。

雅京省政府（Pemprov DKI）计划成立专门视察小组审核雅加达高楼大厦建筑结构，以免事件重演。一建筑专家说，使用优质建材坚实坚固的基层建筑基础是关键。建筑审核特别小组以稽查雅加达高楼大厦以审出造成损坏如抗震性能或有底层移动影响及建筑结构的精密性等等，并需进行周期性稽查，以保进出大厦的人命安全。

不久前，雅加达第二国立中学（SMPN2 Jakarta）校舍倒塌，其实已数次向地方政府汇报不受重视，学校陈年老就甚至已列入文化古迹，多次汇报不受留意维修至到倒塌事件发生。虽无人死亡，但多人受伤。雅京省长阿尼斯（Anies Baswedan）对上事件表示遗憾。以上位于哈利约诺（MT Haryono）的大楼空置已久，长年失修，并曾审核建筑结构倾斜，雅京政府将进一步深入审查，以作出是否拆除的决策。该30层大楼倾斜也让周遭住民感安全威胁，一旦大楼倒塌效果不堪设想。

雅加达或各大都市高楼大厦建筑果真有必要进行周期性的建筑结构审稽。譬如位于史纳延（Senayan）的国会大厦已是老建筑物，久未审稽。其实应做好未雨绸缪的安全防范措施，一旦有地震或其他不测，后果影响如何。过去大城市建筑规划不良会有后患之虑。

雅京省政府必须明确施实，不可只停留在口头方式上。立即进行大建筑，审稽工作为要，对违例者采取明确的法律处分。并不能从轻发落或含糊塞职，以免危害社会大众的安全。