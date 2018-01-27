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阿尼斯接任 雅京省长100天的政绩

雅加达是印尼的首都，雅加达持区的建设与发展已成为印尼各大城市的榜样。但雅加达至今仍存在许多问题，如水灾、塞车、人口膨胀、就业等问题。身为雅京省长阿尼斯理应制定建设雅京的短、中、长期计划。

如何解决雅加达的水灾问题、塞车问题、就业问题等，是雅京省长的首要责任。雅京省长就职百日，人们开始评鉴省长的政绩。一些人认为封闭某娱乐场所与撤销填海工程的措施表示满意。

但一些措施被认为违反了法律及没有详细的规划好，如封闭丹拿望区火车站前的查帝巴鲁路及人行道，成为400个路边摊的营业场所，被认为已引致新的塞车问题，遭到该区小型客车司机的抗议与反对，因为该措施已减少了小型客车司机的收入。而交通警察也认为改变道路与人行道为营业场所也违反了2004年第38号有关使用道路法令，与2009年第22号有关交通法令及2007年第8号地方政府条例。

另外撤销摩托车进入谭林街与独立广场西街的禁令，也未规划好摩托车行驶的路线，造成新的塞车问题。开放三轮车可在雅加达乡镇区活动的计划，违反了2007年第8号地方法令及2014年第5号地方法令。也遭到大部分市民与誉论的反对。

免预付订金购屋计划正在进行，有太多的中下层市民希望得到免预付订金廉价公寓，雅京省政府将如何公平的分配，实行结果有待观察。

水灾不是短期间能够解决的问题，但必须持续去做，经过雅京的13条河流需要经常疏通与清理，几十个水库需要振兴及20个水库要兴建，及增加可吸水空间从9.98％到30％。这些工程需要持续不停的去进行，不是雨季过了就可以不做。

拓宽河道需要迁移住在河边的居民，如何去协调沟通使居民愿意迁移至安全地带，赔偿问题等都考验雅京省长的处事智慧。

如何整合雅京的数种交通工具，将火车、电动列车、轻轨列车、专线巴士整合在一起，是雅京政府的原定计划，何时开始实行及如何实行，市民正拭目以待。