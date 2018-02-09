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防范雨季引发的自然灾害

洪水和山体滑坡已再次造成人员伤亡。自今年年初以来，自然灾害在各地区造成的死亡人数已不下20人。由于预计大雨将持续到三月底，因此地方政府官员和民众都必须高度警惕，做好对自然灾害的防范工作，把生命财产的损失减少到最小化。

最近我们目睹了雅加达和茂物市的山体滑坡和洪水造成的各种灾难。在某些情况下实际上可以避免人命的伤亡，但人们往往忽视早期的警告，甚至全然不顾即将到来的巨大灾难。例如他们仍不愿离开极易发生灾害的地区，无视政府的呼吁。

我国被列为易受陆地运动影响的地区有许多。根据记录，每年死于山体滑坡的受害者多达200人。直到今年2月，至少已有20人成为山体滑坡的受害者。随着各地降雨量的增加，土地流失的可能性也骤增。西爪哇省和本哲（Puncak）发生山体滑坡灾害的那些地方，都是泥石流的高发区。

除了其地貌特点外，山区土地功能的改变也加剧了潜在的危险性。特别是如今在其周围地区发生的振动越来越多，这是汽车经过、工厂机械、开采山岩砂石等引发的。

目前估计有1.5亿人生活在灾难高发区。6千万人在洪水易发地区，4千万人在山体滑坡的高发区，4百万人在海啸易发地区，110万人在受到火山爆发影响的地区。国家减灾局局长Willem Rampangilei日前说：“从沙邦市（Sabang）到马老奇市（Merauke） 都有危险，我国本是一个自然灾害频繁发生的国家。”

国家减灾局信息和公共关系数据中心负责人Sutopo Purwo Nugroho在不久前说，我国的灾害发生率逐年上升。据他说，我国95%的灾难都是水文气象灾害。他说：“这是受天气条件影响的灾难，如山体滑坡、干旱、龙卷风、森林和土地火灾，以及极端天气。”

这些事件提醒中央和地方政府及民众要对周围可能发生的灾害时刻保持警惕。如果他们已经知道其居住的地区列入红色灾难高发区，那么就要更加小心，最好是避开这些危险地区迁移到他处。

我们意识到民众对数代人居住的故乡是多么的依恋和难以割舍，尤其经济和社会生活都依赖其居住区的话。因此地方政府有义务不断地进行宣传和说服，取得他们的谅解和支持，以免灾害危及到他们的生命财产。

政府实际上有权构建灾害风险管理体系和自然灾害易发地图，并有权重新安置居民以避免最坏的可能性，当然是以一种负责任的说服和劝导方式。

不良的灾害管理会导致灾难重复发生。每年我们都面对同样的问题，在旱季总是出现干旱、缺水和森林火灾，而雨季总是伴随洪水和山体滑坡。差劲的执法和宣传说明是其原因。

反复发生的灾难也说明我们常常掉以轻心，不能迅速采取行动，灾难蔓延和严重起来后才惊慌失措。这不仅是发生洪水和山体滑坡的时候，发生干旱和森林火灾时亦如是。

我们不应低估上述那些问题。除了继续提高包括公司和慈善家在内的所有各方的关注和支持，以便协助和解救受灾群众外，政府还应能够做好执法工作。