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防范美中贸易战蔓延印尼

美中贸易战越演越烈，或多或少对印尼产生直接或间接的影响。

这个时候政府不得不提高警惕，我们看到危机已越来越接近眼，特朗普总统推对美国本土经济的保护主意，已开始针对印尼对美国输出的124种产品的关税。

我们不能再轻视美中贸易战所造成对印尼的负面影响，美国与中国互相报复最后也必影响到印尼。印尼是美国的第16大贸易伙伴，而且美国是处在逆差的地位，印尼是对美国贸易顺差的国家。估计不久的将来，美国一定会对印尼下手，宣布对印尼开打贸易战。

其实，即使美国没有向印尼宣战，美国与中国的贸易战也会波及印尼如。出口到中国原材料的减少，外国资金从印尼撤资，印尼经济已受到影响美国与中国的贸易战不但影响印尼，也将影响全球的经济，造成全球经济的动荡，最后引致全球的经济萧条。

这样的情况，促使世界各国维护自己国家的利益为先，采取各种保护自己国家的经济措施，如对进口产品增加进口税等。

印尼对美中贸易战的反应的确比较慢，但现在印尼政府已采取一些步骤，如成立了工作小组，防范美中贸易战蔓延至印尼，加强引进外资，给予投资工业的外资各种优惠，对以出口为导向的进口产品，给予进口税上的优惠。对予劳力密集型工业及中小微工业，给予各种优惠或减免税务。引进大型以出口为导向的工业并供各种优惠，也不忘记发展印尼的旅游业。

这一切当然不可能立竿见影，即刻从美国的保护主义，美中贸易战中看出其影响。企业界希望政府立刻与美国，欧盟或其他国家就自由贸易进行谈判。

政府理应尽最大力量为印尼的出口贸易进行谈判，派出最优秀的谈判员与对手谈判，以避免对印尼出口工业及国内市场造成重大的威胁。

印尼工业部长阿伊朗卡表示，并非不可能在被迫的情况之下，印尼也采取报复行为。但贸易战对双方都损失，印尼在国际贸易中属于小的贸易额，应设法尽量利用印尼所有资源，在贸易战中维护国内市场。

印尼未能及时回应可能发生的贸易战，使印尼没有太多的选择，除了把负面的影响压至最低之外，印尼也没有及时有效的措施，挽救不断增加的贸易逆差，至使其后果蔓延至其他部门。