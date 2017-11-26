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“闲置”基金越积越多

国民经济虽表现良好，但也有很多异常现象。其中就是银行的高“闲置”资金。因为商界吸纳以利用这些营运资金的能力较低。

“闲置”或未被使用的银行贷款数额在2017年9月达到1400兆盾，与2016年同期相比，增长9.62%。高“闲置”信贷反映借款人，包括商业世界利用信贷来加速经济活动的能力有限。金融服务管理局（OJK)综合监管副专员 Imansyah称：“其实银行已经具备信贷发放能力，但从未实现。”

自今年初以来，“闲置”信贷的增长趋势已经出现。今年5月，银行的闲置信贷达到1350兆盾，然后在7月升至1392兆盾，并于9月再升至1400兆盾。在政府努力加快经济增长的过程中，这不是一个太好的指标。

在OJK的报告中，与2016年10月相比的话，今年10月份银行信贷仅增长8.18%。若从2017年1月到10月来看，它只增长4.18%。

信贷吸收缓慢的原因有很多。除了一些实业部门的死气沉沉，商界也认为银行的信贷利率仍然很高，没有竞争力。如果银行把利率大幅下调，全国工业增长将会更高。利率低的话，行业将获得更廉宜的贷款，从而提高国际竞争力。

中国和新加坡的利率很低，约4到5％。事实上，其他一些国家甚至更低，仅在3％左右。但是在我国仍然是9到11％。

餐饮业经营者联合会(Gapmmi) 总主席Adhi S Lukman曾说，过高的银行信贷利率加重企业，尤其是中小微企业的负担。须知我国的工业基本上都是中小微企业。

我国企业家协会总主席 (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani也有相同的看法：如果银行的利率没有显著下降，那么企业就会抵制扩张。因为他认为市场购买力仍然很低。他说:“重要的是扩大各部门的市场或家庭消费。”

我们认为这些企业家所传达的问题十分重要，政府需要高度重视。因为如果没有融资方面的支持，加速经济和工业增长的雄心是很难实现的。高利率将成为阻碍经济增长的负担。

政府应进一步推动投资的步伐，以达致上述经济增长目标。

但国内投资者的其中一个制约因素是融资来源的有限，他们在很大程度上还依赖银行信贷。

有几个因素导致了我国银行的高利率，最突出的莫过于资金成本和效率低下的问题。资金的高成本反映在我国各银行高于邻国的高存款利率。我国的银行效率平均低于邻国。此外还有其他一些问题，比如我们的银行利润率平均高于国外。

因此，有许多因素必须加以解决。不仅是央行（BI）和政府，银行本身也要能够提高工作的效率。在这方面，我们需要感谢政府去年的措施，即把人民营业信用(KUR)从原来的平均18%降低到9%。甚至政府有计划将其再次降至6%，然而只适用于中小企业。

我们鼓励政府与央行和OJK一道寻找能够支持工商界的融资方案。我们理解政府的担忧，因为如果放贷太广泛，特别是廉价的利息，将会刺激通货膨胀和经济升温，最终导致不良贷款的膨胀。因此，有必要找到平衡点，即如何使信贷的扩张能够支持经济增长的加速，但同时可以避免通货膨胀和经济过热。