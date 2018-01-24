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选举政治年乱政恐提高

各地民生载道，怨行政服务素质降，政府行政考察机构甚至评步入今年选举政治年恐有服务管理不良的乱政（恶政）提高，并需组成特别小组监督防范。

印尼行政服务考察监督机构（Ombudsman）主席亚朱利安利发伊（Amzulian Rifai）上周说2018年，我国各地包括雅加达在内，恐有乱政（行政服务管理不良）现象发生。因为大家忙着政治选举；需要加强监督全国地方首长同步选举活动，以免乱象发生。

另一成员发言：大家忙着选举，政坛掀起争权夺利的选举竞选活动，尤其各地地方首长同步选举盛况选举战空前，政治气氛难免升温。他说，地方政府对2009年第25号（44 No 25 th2009）有关公众服务的意识低。

上一年有关地方政府乱政（恶政，行政服务管理不良）的投诉案高达3247件，和向警方投诉案1041件同比高。

而地方政府为公众服务素质低，只有32%省政府已遵从大众服务条例，而县、市政府对公众行政服务素质编低。

而选举年滥用公款或收支预算金投入选举竞选宣传活动经费的机率大，以达到竞得胜的目的，恐怕滥用或挥霍公款公物的弊端多发生。以上言之有理，印尼行政服务考察监督机构Ombudsman不能袖手旁观而须加强监督力度在各选区设立代表处，做好未雨绸缪的准备。防范胜于未然。并注重：一、如何反应处理民众投诉案？后续步骤如何？地方政府应如何关注民怨、聆听民声。二、不良好实施收支预算案在中央和地方发生，肃贪委员会（KPK）和司法部门应加强监督，消除贪污为要。三、涉牵贪污腐败案件的党员或政党应受严厉处分，不能从轻发落或成为漏网之鱼，或逍遥法外。

以上司法机构消除贪污腐败劣风中，不可只敢拍苍蝇。不敢或无力打老虎，使贪污劣风，“斩草不除根，春风吹又生”使贪污劣风蔓延。

选举是全民盛典，民主选举应在民主和平，气氛下顺利进行，让选民有机会投下神圣的一票，选出最佳领导人才是。