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追踪纳税人的国外资产

我国国会似乎不能再推三推四，对2017年第1号有关银行私隐权的政府代法令(perppu 1/2017)的讨论合法通过为政府条例。政府理由十足，条例为当务之急，至少以能追踪国内纳税人(wajib pajak简称WP)在国外预计足够庞大的资产。

在和国会的工作会议上，财政部长丝莉慕利亚妮(Sri Mulyani)的解说，还不能明确指出发出代法令的迫切性，此向来佐科威总统好几次发出没有“迫在眉睫”性质的代法令，但是国会也不戒意，到后来，演变成“代法令”通过为条例的“盖章”工具。

财政部长慕利亚妮回答民众心存置疑，唯恐纳税人银行账户资料被他方误用，滥用之嫌。如所知不肖官员，因受金钱诱惑，贪污勒索，行贿收贿很普遍，虽然被绳之以法，还有明知故犯的。民众担忧的心态不足为怪。财政部长保证，银行账户信息只为税赋所需，严厉禁止税务人员擅自使用，违例者将予明确的处分，但是“言者谆谆,听者藐藐”之前，税务署人员涉贪丑闻频传，让税务署廉政政府形象大打折扣。

市面上出现不少对纳税人银行账户资料透明化措施的担心，因为已有前车之鉴，不法之徒游走在条例模糊地带，上下其手牟利，仍能逍遥法外，尤其巨富银行账户，一旦涉及税务案件，更加难缠。

虽然财政部长语正辞严，将加强监督管理，不惜重辨惩治违法官员。她强调资讯自动交换系统(Automatic Exchange of Information/AEOI)的重要性，让政府能获悉国民纳税人在国外的资产。她预计国外资产缴税潜力仍然大。根据McKinsey & Company研讨机构2014年12月份研讨所得，WP国外资产额约2500亿美元或相当于3250兆盾。

目前已有数国准备实施AEOI提供信息交换，譬如税务特赦纲领(Tax Amnesty)所报国外置产很多源自新加坡和香港，以上两国已于今年实施AEOI系统。我国已签署AEOI合约，并须有良好的实施，不然我国会跟不上AEOI列车，不能和他国平起平坐而落伍。

她相信纳税人为如实报税，缴税的良好公民，2017年3月31日止的税务特赦纲领申报4884兆盾资金，然而大部分来自国内，至于国外资产刚1037兆盾或大约750亿美元。

看来政府税收来源仍坎坷难行。几年来税收仍达不到预期目标。因此以上代法令为开源之道，刻不容缓进行。目前政府收支预算案资金占大部分使用在常务费如公务员薪资，采购等常务消费。只有剩余少部分使用在提高民生福利的用途上。

政府资金捉襟见肘，贪污、浪费是诟病。如何开源有道之外，“节流有方”才是关键！