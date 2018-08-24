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追究森林火灾责任的动力

中加里曼丹省佰冷加拉亚（Palangkaraya）市高等法院（PT）的判决颇有意思，该判词称，佐科威总统及其一行人在森林和泥炭地（karhutla）焚烧案中违反法律。这一判决可能成为政府更坚决打击森林纵火者的动力。

佰冷加拉亚高等法院的裁决加强了佰冷加拉亚地方法院的判决。8月22日（周三）CNNIndonesia.com援引最高法院（MA）网页上的裁决词说：“加强佰冷加拉亚地方法院编号118 / Pdt.G.LH / 2016 / PN Plk日期为2017年3月22日的判决。”

这起案件起源于就泥炭地案起诉国家的一群民众。原告包括Arie Rompas、Kartika Sari、Fatkhurrohman、Afandi、Herlina、Nordin和Mariaty。被告是佐科威总统、环境和林业部长Siti Nurbaya、农业部长Amran Sulaiman、土地和空间规划部长兼国家土地局局长Sofyan Djalil、卫生部长Nila F Moeloek、中加里曼丹省长Sugianto Sabran和中加里曼丹地方议会。

在2017年3月22日做出的第一项裁决中，佰冷加拉亚地方法院通过了一项判决，裁定被告违法。第一被告人（佐科威总统）被责成通过让民众参与，颁布2009年第32号环境保护和管理法法令的实施细则，这对于防治森林和泥炭地火灾具有非常重要的意义。

环境和林业部（KLHK）执法局局长Rasio Ridho Sani表示，该诉讼的依据是在佐科威刚担任总统不久的2015年泥炭地案。 现在政府非常认真地执行与森林保护有关的规则。

从2015年至今，已有510起环境和林业部刑事案件被提交法院审理。例如，环境和林业部也打赢了对National Sago Prima (NSP)有限公司就廖内省Meranti岛3000公顷特许土地上焚烧森林的民事诉讼。NSP有限公司因此被罚以超过1兆盾的赔偿金和森林复原费用。

据称NSP有限公司曾间接参与在3000公顷的特许土地上故意焚烧森林的活动，因此该公司须支付总额为3190亿盾的赔偿金，以及支付7530亿盾的森林复原费。环境和林业部还准备就南苏门答腊省Waringin Agro Jaya有限公司泥炭地焚烧案对四家公司提起诉讼。

我们赞扬环境和林业部在执行现行规则方面采取的坚决措施，因为森林和泥炭地火灾给民众造成了许多痛苦和负面影响，破坏了生物资源和干扰了经济稳定。但是我们也看到引发公众质疑的做法，即如廖内地方警察在前一段时间的所作所为。

廖内警方已就该地区的泥炭地案件发出对15家公司的案件调查终止（SP3）函。这个案子颇吸引人们的关注，国家警察总部甚至派遣一个小组，专门负责评估和调查上述案件调查终止函的发布。最初有18家公司涉嫌烧毁泥炭地，但最终只有三家公司被告上法庭，其余15家公司没有被起诉。

令人遗憾的是这些案件不曾被彻底调查，以致人们对警方处理森林火灾问题的严肃性感到不满。由于执法人员的懈怠和不认真态度，他们对此类案件的处理几乎起不到任何震慑作用，以致违法行为一而再地重复发生。

我们希望中加里曼丹高等法院的判决唤起人们对政府也可能犯错犯法的新意识，因为它在执行现有法律法规方面不够坚定。 如今民众已越来越聪明和具有批判的眼光，如果政府和执法机构执法不力，民众就会利用法律渠道来维护自身的利益。