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进口大米之后

政府又计划进口工业盐

在本月决定进口50万吨大米后，政府还将从国外购买工业盐。这一决定当然受到了多方的批评，因为事实证明，我们没有提高农民种粮的积极性和提高国内盐的生产质量，使之达到行业需求的标准。

鉴于国内产量低，政府应工业部的要求进口370万吨工业盐。370万吨的进口计划已经符合每年工业盐的需求量，所以如果今年贸易部还想进口的话，用不着再征求海洋与渔业部的推荐。

人民渔业正义联盟（Kiara）质疑政府的上述决定。上周六，该联盟秘书长Susan Herawati在雅京称：“政府的政策不能脱离对进口盐的依赖。这个国家究竟将进口到什么时候?”

他说，如果政府有强烈的政治意愿，我国早已成为一个高质量盐的生产国，而不依赖其他国家的盐。他认为如果这期间我国工业盐的主要问题是氯化钠(NaCl)水平不能达到97%以上的话，那么政府应与各方合作加以克服才是。

我国有许多科学家、研究机构和大学可以帮助解决盐的质量问题。然而到目前为止，政府却没有挖掘和利用这三种潜力，反而总是采取进口的这条“捷径”。

政府借口许多需要工业盐的行业，包括制药业和石化行业。经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution）保证工业盐的进口不会影响国内的食盐生产，因为国内的商品只用于消费和鱼盐工业。

我们认为政府的上述决定，就像大米和其他一些商品的进口一样，将它作为满足国内需求、阻止价格上涨的“捷径”而已，因此备受争议。这一短期的决定根本不符合政府本身推动投资的意愿。其实政府理应鼓励商人投资以促进农业生产并提高其质量。

由于对进口的依赖，除了大把大把地花费外汇外，并没有对提高农民生产质量和提供就业机会的努力产生积极影响。上述进口政策甚至经常被怀疑是一些当权者寻找“佣金”的游戏场。

我们应该强调资深经济学家蓝利（Rizal Ramli）提出的批评。他强烈批评政府的进口大米计划，因为它背后隐藏着不可告人的目的。蓝利甚至指控那个不为广大农民着想的政策包藏祸心，其中是为了得到巨额的佣金。该粮食局前负责人说：“在印尼政治的历史上，最容易挣的钱是来自糖、大米、大豆和肉等商品的进口。”

根据他作为粮食局负责人的经验，进口每吨大米可获得的佣金是20美元到30美元。蓝利称：“交易全在海外进行，其银行账户也在国外。在我成为粮食局负责人之前，就有高官想进口200万吨的大米，企图从中大捞一笔。因此我不知道贸易部为何偏爱进口。”

我们认为蓝利不打诳语。因此，如果我们总是依赖进口，我们就该质疑政府在提高农业生产的数量和质量，包括大米和盐等各种大宗商品方面取得的所谓成功。这一决定与政府促进投资和实现农产品自给自足的愿望背道而驰。

关于蓝利发出的信号，我们认为肃贪委员会(KPK)有必要对此进行监测，并追踪政府进口大米和盐的过程。我们也要求佐科威总统介入并控制上述进口政策，因为像大米一样，进口盐也有可能损害农民的利益。若佐科威对这一事件视若无睹将是令人遗憾的，因为他的诺言是公开的，大米进口的争议显示他的内阁成员和政府的协调不力。