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近期的内阁改组

佐科威总统在本周进行的内阁改组，除了伊德鲁斯 玛尔哈姆（Idrus Marham）以及一些旧官僚的加入，并没有让人感到意外之处。总统显然无意取代那些表现不佳和令人不满的部长，从而动摇其内阁。

佐科威大概是考虑到在其剩下一年的领导任期内，不可动摇其内阁，担心原本不太理想的内阁表现会因此变得更差。

因此，从业党（Golkar）秘书长伊德鲁斯加入内阁阵容，很可能只是为了在将来的大选中加强榕树党的支持。人们原本推测工业部长艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）在正式担任从业党主席之后将被取代，但最终还是被保留。佐科威不希望从业党转移到对立阵营。

但伊德鲁斯的被任命引起很多人置疑。他是瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）的坚定支持者，而涉嫌电子身份证腐败案件的诺凡多如今沦为肃贪会 (KPK)的阶下囚。诺凡多曾在信件中要求让伊德鲁斯代替他成为从业党总主席的工作执行者，显示诺凡多对他无比信任。

目前尚不清楚的是佐科威任命伊德鲁斯替代科菲法因达尔帕拉万萨（Khofifah Indarparawangsa）成为社会部长的原因。对许多人来说，佐科威相信伊德鲁斯并让他加入内阁是不合适的。也就是说，佐科维为了加强从业党在明年总统选举中的支持，似乎不在乎这个人物的忠诚度和可信度。

其实牵涉腐败案件的一批从业党干部已经自毁信誉，所以在下次选举中获得的选票很有可能会减少。哈尔丹托的晋升是不足以提振该榕树党选票的，因为这个人物一向被视为精英阶层，不够贴近基层。

佐科威在今次的内阁改组中没有对业绩不佳的内阁成员进行急剧的调整。虽然佐科威已多次对一些部长提出强烈的批评，但并没有加以撤换。从这里可以看出，佐科威不希望在总统大选之前政府内部发生动荡。他也在内阁中保留国民使命党(PAN)的干部，其实该党在某些方面与政府唱反调。

要保持过去三年来的工作业绩不退步，政府的稳定是不可或缺的。民众对该内阁的经济成就，包括未能实现其经济增长目标感到不满。如果内阁持续动荡，最后一年说不定反而会变得更糟。

至于Moeldoko退役上将和阿古姆（Agum Gumelar）退役上将进入总统最接近的圈子，并不令人感到意外，也没有产生任何影响。Moeldoko担任总统府幕僚长，而阿古姆则成为总统咨询委员会的成员。这两种职位都不是高管，并且对两者来说都适合。佐科维似乎想要加强退休将军的阵营，以增强他面对未来各种挑战的自信心。

我们当然要祝贺伊德鲁斯、Moeldoko和阿古姆。但我们也在期待他们的表现，以及他们在明年如何为改善佐科威政府业