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调查舞弊行为 不掩饰真相

关于基础设施项目规格偏差的信息迷宫似乎将不了了之。最初据说有规范和标准偏差的迹象，但后来却被否定。没有经过认真彻底的调查，一味掩饰真相的做法只会使民众感到困惑和掩盖问题的实质。

佐科威总统有关Bekasi -Cawang – Kampung Melayu（Becakayu）的高速公路项目已遵循现有建筑规范和标准进行的说明，不能澄清事实。佐科威否认有关Becakayu收费公路项目因降低规范，造成几名工人伤亡的说法。

9月3日星期六，佐科威在其脸书（Facebook）账号上写道：揃ekasi -Cawang – Kampung Melayu（Becakayu）高速公路项目的规范并没有被降低，为驳斥前些时候有关收费公路建材掉下造成工伤事故的传闻，我需要加以说明。”

此前关系到Becakayu收费公路固定托架的钢筋由12条减少到4条的猜测，公共工程和住房部据传将制裁 Waskita Karya 上市公司。

建筑安全委员会(K3)主席 Syarif Burhanudin介入调查有关固定托架钢筋减少造成的施工事故。媒体援引他的话说:“我认为制裁的方式不止是谴责，过些时候将由部长传达，等着瞧吧。”

除了Becakayu收费公路外，Syarif还表示也对其他项目进行设计符合性和施工规范评估。但他声称，除了该项目外，其他项目尚未有组件被减少而成为事故原因之一的。

根据公共工程和公共住房部的研究，使用12条钢筋实际上已衡量托架在浇筑柱子头时承受建材负荷的能力。而柱子头的制造负荷为320吨。随着钢筋从12条被减少到4条，托架支撑负载的能力当然也跟着减少。

民众实际上期望政府能够据实公开这个问题，让真相大白。因为上述规范的降低隐含理应得到彻底调查的腐败因素，尤其肇事者是国营企业不法分子的话。从长远来看，建筑规格和标准的下降是非常不利的，它使公共设施的质量得不到保障。

根据“建筑服务法”的规定，不遵循安全标准的建筑服务提供和使用者有受到六项制裁之虞。这六项制裁包括书面警告、行政罚款、暂停建筑服务活动、列入黑名单、冻结和吊销许可证。

在过去的一年里，共发生了大约10起基础设施项目事故，着实严重到不能被低估和忽视的程度。因此，如果政府只是为了追求其发展目标使之不偏离设定的期限，从而故意掩盖真相的话，非常令人遗憾。

事实上如果发现被舞弊的蛛丝马迹，必须采取行动。如果存在腐败因素，那么腐败分子必须在法律面前承担责任。

我们不能在没有明确问责制的情况下继续工作，因为将会损害更大的利益。我们实际上希望国会能够派出调查小组，因为基础设施建筑是由国家预算提供资金。事实上，我们看到肃贪委员会（KPK）参与调查的重要性，因为建筑项目的执行人通常都是国营企业。

如果政府试图掩盖事实，多么令人遗憾。如今暂停施工禁令已被撤销，甚至被宣称没有出现任何偏离。但我们仍然希望这项政策不是又一个导致日后更大麻烦的疏忽。