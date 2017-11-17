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诺凡多应遵循法律程序

即使天空会坍塌，正义也应该得到伸张（Fiat justitia ruat caelum）。这是Lucius Calpurnius Piso Caesoninus在公元前43年讲的话。当我们看到我国政治人物兼国会(DPR)议长瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）的闹剧时，就可以体会到那句话的深邃意义。

上述担任从业党（Golkar）中央理事会主席的资深政客涉及贪腐案，导致国家损失2.3兆盾。肃贪委员会（KPK)已多次传召他，以听取他作为证人或嫌疑犯的证词，但诺凡多总是缺席不到场。

最近一次的事件发生在周三晚上，肃贪会一些调查人员前往在雅加达南区Wijaya街的Novanto住所“迎接”他。但诺凡多却无影无踪，因此由警方陪同的肃贪会调查人员只能无功而返。

如今肃贪会考虑把诺凡多列入未被抓获的犯罪嫌疑人名单（DPO)。诺凡多的律师Fredrich Yunadi声称，即使其客户列入未被抓获的犯罪嫌疑人名单成了通缉犯，他并不担心。他在周四称：“无论DPO、DPS还是DPH都请便，与我无关。”

前一天诺凡多被肃贪会传召但没有应召前往。诺凡多通过其律师致函肃贪会，副本寄给总统、宪法法院院长、最高法院院长、全国人权委员会、警察总长、最高检察官和一些官员，说明在宪法法院对其法律委托人提交的司法审查申请作出判决之前，不应肃贪会的传召。他还说了其他的理由，即他需要履行国家责任，领导和主持国会全体会议的召开。

此前在应对各种法律案件时，诺凡多早就以长袖善舞著称。自十多年前的巴厘银行案，以及其后的一些案件，他总是能够逃脱法律的制裁。许多官员和商人因涉及腐败案件而锒铛入狱，但诺万托却毫发无损，依旧逍遥法外。

最近的一宗案件是涉及多位官员、国会议员和企业家的大型腐败丑闻。除了诺凡多，据说还有在任的一些官员也受贿。他们是司法人权部长亚索纳劳利（Yasona Laoly）、中爪哇省长甘加尔普拉诺沃（Ganjar Pranowo）、北苏拉威西省长Olly Dondokambey等。

鉴于诺凡多担任国会议长和从业党总主席，他的涉案和丑闻引起巨大轰动。在电子身份证采购的分赃案中，他的角色被认为是决定性的，电子身份证采购预算的50%左右因此而流失。一些人已被审判和定罪，包括内政部两名官员Irman和Sugiharto，以及来自人民良心党（Hanura）的国会议员蜜尔艳（Miryam S Haryani）。

民众普遍支持肃贪会审理这个贪污案件，因该案件严重损害了国家利益。对肃贪会进行政治和法律方面对抗的许多国会议员，正如各种调查结果所显示的那样，越发臭名昭彰。

我们呼吁诺凡多，不管在哪里都要采取配合态度，遵循法律程序。身为国家高官，不能被自己这期间的藏猫猫的做法和不负责任的态度玷污了声誉。如果他具有勇士的精神，或可以修复已经损害的名声。但若继续东躲西藏，反将深陷万劫不复的境地。

诺凡多的这种恶劣态度有着多方面的后果，民众越来越不相信政治人物，包括一些涉及腐败的政党政客。民众甚至不再相信视肃贪会为眼中钉，并想方设法削弱肃贪会权力的国会等国家机构。

诺凡多的态度也使佐科威总统处于进退两难的境地，庇护诺凡多的话自身的信誉落地，相反放任肃贪会抓捕诺凡多的话，佐科威将失去支持他的一个重要羽翼。

希望佐科威牢记Lucius Calpurnius的话，如果他想成为维护法律和正义的国家元首，应该让肃贪会逮捕并起诉诺凡多。而维护法律和正义符合佐科威总统宣传的九项优先项目/计划（Nawacita）。