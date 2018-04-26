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诺凡多不是最后一站

昨日，肃贪法庭判决诺凡多（Setya Novanto）15年监禁，看似连续剧一样上演的电子身份证（E-Ktp）贪污案件是否到了剧终人散而落幕？无可避免的，公众议论纷纷：对前国会议长诺凡多的判决过重或从轻发落？想此向来贪污腐败案件移送法办，判决案多从轻发落，欠缺警戒作用。但诺凡多判决案足够明确有力。前从业党（Golkar）党魁的诺凡多被判15年徒刑，只比肃贪法庭检察官提诉的16年监禁少一年而已。

另外，他还须偿还730万美元，减少他向侦查员托管的50亿盾，以2010年汇率计算，诺凡多须付款项总额约660亿盾。并被剥夺其服刑后5年的政治权。但是好戏还在后头，电子身份证（E-KTP）贪污案件剧情未了。诺凡多庭审透明化任谁都能知道不少人卷入案件其中。在昨日的判决案中，公害法官团声明诺凡多有凿凿证据，在电子身份证工程中合夥贪污。并提起27人名。疑为贪污受益人。

但匪夷所思的是27名单中的4名被证实受贿款。有前内政部民政所（Kependudukan dan Sipil）署长伊尔曼（Irman）被判7年监禁；内政部民政所资讯经理苏吉哈尔多（Sugiharto）被判5年监禁，还有企业家岸迪纳罗贡（Andi Narogong）被判8年监禁。

这样看来，肃贪委员会（KPK）必作的任务仍很多。诺凡多案非最后一站。倘就此中止，KPK会被认为背信弃义，虎头蛇尾，结案不干净利落或选择性办案。

KPK不能因此草草结束，必须立即翻开下一页，有那些人涉案，卷进巨额贪污案旋滔中，不应只是对那些名字已浮上台面的涉案者穷追猛打，也要把背后的藏镜人揪出来，不但贪污案，还有洗钱案的追踪。之前，苏西洛时代的世纪银行案（Bank Century）、罕巴朗工程舞弊案（Proyek Hambalang）案件曝光，纷纷扰扰，到后来轻描谈写过去。让民众感到如“雾里看花”的模糊感觉。