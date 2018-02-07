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警惕本年经济持续不振

统计局（BPS）有关上年国民家庭消费率低的报告已如观察者，企业界所预测的那样。并须警惕本年经济持续不振的趋势，并须有积极的防范措施，使本年经济重新振作。本月5日统计局公布，上一年国民家庭消费率成长缓慢，局长苏哈尔延多（Suharyanto）称，根据BPS视察研讨结果，2017年第四季度国民消费成长率4.97%比2016年同期4.99%同比低。

各项消费普遍低；餐饮业，成衣鞋类，服务业，家庭用品，设备。交通和资讯业，酒店和餐馆比较好，有5.53%消费成长率，和2016年5.40%同比略高，医疗和教育事业也略有起色。

家庭消费贡献经济成长率最高，约56.13%接着是投资和出口；其实早前经济观察者和企业界就已发出以上信息。民众也有同感，有许多中上超市，零售店关门停业。

本年初零售商停业仍在持续，本周超商代理局PT Anglo Distrindo Antara行政部门肯定将关门所有在我国的Clarks专卖店后本年2月28日起，将所有员工遣散,并将对员工的福利尽起责任,以上是行政部代言人鲁比（Rubby Destrison）在CNN Indonesia.com的摘录。

以上关门停业乃因所有在我国的经营销售下挫至50%。落叶凋零的冲击影响所致。其他超商代理商持美国Banana Republic的品牌在雅加达南部超市：Pondok Indah Mall 2专售来自英国的童装零售专卖店Dorothy Perkins也关闭在雅加达南区Kota Kasablanca的店面。

持美国品牌服装的PT Gilang Agung代理销售商GAP和Banana Republic据说也将在本年底关闭所有专卖店。剩下在泗水Tunjungan Plaza商厦和在雅加达的Grand Indonesia也将关门停业。以上显示营业景气不佳，连连亏损对本年进入地方首长选举政治年，认为没有好转的起色。使捷足登先，关门大吉。国民为此扰心忡忡，希望政府能有效的振兴措施，以能扭转乾坤。政府必须认真思考，民众，家庭消费率低,乃因民众购买力编低的情况令人担心。政府经济数据亮丽的背后，和民间实际情况不吻合，经济持续不振，对政府行政效率、业绩产生负面的影响，对佐科威总统明年蝉联总统的竞选不利。