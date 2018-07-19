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触及发电站案中箭落马

肃贪委员会（KPK）在调查蒸汽发电站工程贪污受贿嫌疑案中还不能喘一口气，不能只停留在国会能源委员会副主席艾妮（Eni Maulani Saragih）和Black Gold Natural Resources Limited能源企业老板约翰尼斯（Johannes Budi Sutrisno Kotjo）身上；逮捕两人可作为进一步搜寻新嫌疑人的门槛，想其为国营企业和国会委员会重要人物的背景。

出身为从业当（Golkar）派系议员的艾妮（Eni Saragih）于上周五以5亿盾现金证物被逮捕。预测为约翰尼斯（Johannes）授予艾妮工程额12.87兆盾的2.5%为佣金。据说艾妮从2x300MW发电站工程额中将获得为数48亿盾的佣金。

而国营电力公司（PLN）总经理梭菲岸巴西尔（Sofyan Basir）列入案件见证人名单，续上周五 住宅被搜查似梭菲安藏匿证物。传言艾妮和约翰尼斯被捕之前数日梭菲安和他们晤面。如有鉴鉴证据，KPK调查员能深入调查两者和国营电力公司（PLN）要员的关系。

艾妮坦承向约翰讨钱为自己和同伙使用。KPK调查员可追踪款项的流向。说不定也流向艾妮夫婿Muhammad Alkhadrie为竞选中爪淡马光（Temanggung）县长并竞选得胜的政治宣传费用目前其夫婿也被扣押。推派其为县长竞选候选人的是从业当（Golkar）。

PLN不进行工程投标，直接定BlackGold Natural能源企业为发电站工程承包商，使其他投资商失去公开、公平、健全、透明化竞争的机会。埋下贪污舞弊的隐患。

其实，直接指定方式常出现问题，2006年PLN总经理艾帝维迪约诺（Eddi Widiono)曾因在南苏门答腊巴弄（Barong）的煤气发电站案件被警方扣押。同年在中爪芝拉扎（Cilacap）蒸汽发电站由中国能源企业：Chengda Enginering Corporation新建，来来回回损坏数次。

而Black Gold Natural能源公司（在廖省蒸汽发电站PLTU Riau）的合伙人；中国能源公司China Muadian Enginering Co,目前在面对其他问题：在巴厘，受社会民众和团体环保指控。而在南苏省第8蒸汽发电站从2015年11月停顿。

政府应分外重视以上直接指定工程商的弊端，进行公开、透明化工程投标的招标方式，以免产生的是偷工减料的豆腐渣工程，浪费民脂民膏，尤其直接指定方式在3万5千MW，价值1.100兆盾工程纲领中，要严格稽查招标工作。