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解散HTI已属合法

雅京国家行政法院（PTUN）DKI驳回所有HTI（Hizbut Tahrir Indonesia）回教自筹机构的陈请是我国政治正规系统的里程碑。加强政府对反“班渣西拉”建国原则的极端组织的影响力减到最低。

行政法院（PTUN）公审法官视政府解散HTI已属正确，主法官特里查雅（Tricahya Indra Permana）周一（5月7日）在雅加达东区PTUN庭审上说明“判决拒绝”，驳回所有陈请者的申诉案，政府的决定已属正确。

公审官的理由充足，政府利用2017年第2号有关民间自筹机构代法令（Perppu Ormas）解散HTI没有法律瑕疵。在以上代法令中，政府废除有关解散民间自筹机构一项，就如2013年第17号有关民间自筹机构条例（UU Ormas）所写解散须经法院的程序。

法官言HTI有鉴鉴证据改变国家班渣西拉（Pancasila）建国原则变成Khalifah错误的宗教理念。经各种录音宣传，其一为2016年3月成千茂物农学院大学生宣誓。

这样，政府有理由在解散HTI组织没有先进行协调沟通，因为其理念和班渣西拉五项原则背道而驰；HTI成立以来是披上国际政治政党的外衣，但却以民间自筹机构的名誉登记。

政府于2017年解散HTI，撤回其司法团体（民间组织）权，HTI没有宣扬民间自筹机构（Ormas）精神也就是1945年宪法的精神。HTI宣扬极端主义的精神，有潜力造成多元种族和谐，团结相处的威胁，造成民族感情撕裂和印尼国家领土完整和安全。

国家行政法院（PTUN）拒绝驳回HTI申诉获广大民众的良好反应，任何反班渣西拉，反对民族团结，和谐相处，求同存异的理念不受国家人民欢迎。

政府视HTI没有扮演积极正面的角色为我国建设奉献力量推动国家民族团结和谐，领土完整的作用，反班渣西拉，搞极端主义撕裂民族团结感情，分裂国家统一完整的美好未来。对政府来说，任何跟上HTI重蹈覆撤的披着宗教组织外衣的民间自筹机构，将遭到同一厄运，我国班渣西拉，求同存异的原则为不二价。