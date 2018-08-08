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观察本年第二期的经济成长率

本年第二季（4月到六月份）经济成长率足好，超出政府预期，推动本年第二期经济成长率更加亮丽的乐观信心。但必须警惕民众压力更加沉重的难题。

政府公布本年第二季经济成长率5.27%，并超出政府所预期。以上似乎是民众消费率提高所致，但是投资和出口数据，并不令人乐观。

本年第二季国民消费需求提高是因传统佳节解禁节到来。尤其政府大力支出庞大资金以提高公务员补贴金，年终奖金和第13个月薪资为数大约40兆盾再加上对乡村和贫民的补助放置金，金额不在少数。

经济成长率业绩是否能持续到本年第三季？还要静待本年第三季的经济发展动态如何。政府确在卯足劲，使出全力推动本年第三季经济成长，但是投资风和出口活动仍然停滞不前。

而民众消费力提高是否能持续到本年第三，第四季？看来不易。央行（BI）刚发出有关消费者信心指数（IKK）的分析报告：本年七月份IKK和六月份同比低，而经济状况指数（IKE）也编低。

分析报告显示本年第三季（八月至十月份）呈现涨价压力，主要是非津贴燃油涨价的影响，而本年第四季面临送旧迎新的新年佳节普天同庆，消费物品需求强劲推动助澜下，推动市场物价上扬的季节性涨价会周而复始发生。

财政部长丝莉慕里亚妮（Sri Mulyani）言之有理：政府目前的必修科是推动投资成长率在5.2%以上。但不影响政府的预算。而出口低，进口高也要改变，以免影响政府的支出预算。

财政部长也关注2018年第二期的通胀问题，影响盾币走贬的趋势，还看本年第二期发展如何。

令人担忧的是进入明年2019年普选：议员和正副总统选举的大选政治年，投资者恐怕会采取观望态度，静待我国政局发展如何，使投资变成“雷声大，雨点小”。

政府必须努力保持国内政局平稳，治安平靖，国内经济和国民消费能保持良好进展的趋势为要。