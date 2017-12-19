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葱头自给自足

谈起我国粮食自给自足，说起来令人匪夷所思，我国早已有粮食自给自足的梦想，并希望梦想成真，从大米、黄豆、玉米、水果、白蒜和红葱能够自给自足。

而红葱种植成功，自给自足也成真，但政府却因为红葱生产过剩束手无策，“供过于求”，使红葱价格滑落，必然损害农民的利益。

造成进退维谷的窘境，如今农民正面临红葱价格遽降的厄运，以中爪为首的红葱生产地生产过剩价格下挫，农民不得已廉价：每公斤红葱5千至6千盾最廉价格出售升至在每公斤一万至一万两千盾生产成本底价。因如等价格上涨才出售，先贮藏也不可能，因为红葱不耐久，易腐烂让农民毫无选择的余地。真难想象往后农民如何种植红葱，成本都收不回来，如何购买种子，肥料等？

这样农民只有重新向仲介商，高利货者借款，使贫穷的农民更加陷入贫穷的深渊中。

生产丰收理应变成政府成功的业绩表现，佐科威-卡拉一直推倡粮食自给自足特以红葱自给自足的农业建设。自从2015年政府努力实现红葱生产，自给自足抑制红葱进口流势。葱进口量至1万7000吨；和2014年7万2000吨进口量同比低很多。

甚至到2016年已能停止红葱进口，达到红葱自给自足的目标。红葱生产量不断提高达145万吨或者有18%的升幅。种植土地14万9600公顷也扩展了22.5%。并由进口国转身变成出口国。农业部并订出本年红葱生产量168万吨指标。

亮丽业绩令人刮目相看。可惜迄今落实出口只有1000吨。依国内消费量125万吨计算，则有43万吨左右过剩产量；供过于求使价格下挫。检讨以下几点：一是政府过于依赖出口市场抛售过剩产品。而泰国和越南也盛产红葱，生产过剩使价格滑落。二，政府推动农产品生产相关设备欠善，应有相应的仓库，贮藏室等收集丰收的农产品，也能保障农产品歉收时的储备，因为农业耕作还有赖大自然的恩赐，天灾，虫灾和丰收或歉收息息相关。

农业建设须有计划，良好规划进行，在农业科技，技术设备良好支撑下，粮食自给自足才能梦想成真。