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落实投资持续上升

投资统筹部门（BKPM）有关我国2012年落实投资持续上升的好消息令人乐观，落实投资额176.6兆盾或和上期度同比有13.7%的升幅，累积本年一直九月份落实投资已完成本年投资额指标678.8兆盾的75.6%。

据BKPM资料，本年第三季落实投资项目已能收容286.497劳动力，计109.711人次于国内投资项目，176.786人次于外资投资项目。BKPM志录在爪哇岛的到本年第三季投资额101.3兆盾，而在爪哇岛以外75.5兆盾，并和去年同期同比在爪哇岛的投资额有15.4%升幅，爪哇岛以外增长11.5%。

BKPM国务部长汤姆士（Thomas Lembong）说明，佐科威总统有关经济成长的好预兆已经显示：投资风气已见起色。

他也说明本年第一二季投资缓慢为正常，但第三季政府成功推动税务特赦纲领和投资评级升级，有力推动我国落实投资持续上升。

政府必须“百尺竿头，更进一步” 再接再厉继续努力改善，营造良好的投资营业环境，政府前后共发出16套振兴经济，激活市场的配套措施，政府将持续简化繁文缛节，冗长繁琐的管式化投资办理手续，使投资手续过程更加简化，方便投资者入内投资。

佐科威总统不久前坦承尚有许多须改良之处，譬如目前服务未臻完善，准字办理仍繁琐因为还未全面科技化（网络化）和使用互联网的信息平台完成作业系统官僚体系官式化文章风气未清除，以发挥“为民服务”的精神。

虽然投资有增长，但是仍差强人意，仍在指标以下，譬如世界落实投资我国比率仍低（1.97%）每年平均14.1758亿美元，在2019年中期（2012-2016）年建设发展目标32.7%之下。离2019年38.9%发展目标尚远。而投资地点还集中在爪哇岛（50%以上）。

除了成立统一职务小组（SATGAS）监督投资障碍，简化投资准字办理手续之外也将在经济特区KEK，保税区（Free Trade Zone）和旅游区发展进行辅导工作。地方政府首长省长县长等须合力支持，义务实施准字办理“一窗口试服务”从2018年一月开始测试最迟于2018年3月实施。

投资不要“雷声大，雨点小”政府必须立下“壮士断腕”的决心，扫除投资路上的障碍物，开投资方便的大门，这样投资风将卷土重来。