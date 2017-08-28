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萨拉森散布假新闻与仇恨言论

佐科威总统对散布假新闻的网络“萨拉森”（Saracen）非常生气，他已命令警察总长迪托．卡尔纳菲安警察上将追查该组织的主持人及经费来源，和委托他们发布假新闻的幕后人物，目前警方已在追查中。

警方于上星期逮捕了三名被疑操作萨拉森的疑犯，萨拉森除了接受委托制作假新闻之外，也接受制作信息图表及特定照片，其内容包括制造仇恨言论及宣传仇恨，甚至于制作假新闻。然后由委托者在社交媒体上发布。

萨拉森网络被揭发，是政府最近一年来向假新闻宣战的重要成果，而社交媒体因为竞争激烈，受委托发布该假新闻，可以获得大笔的金钱，而愿意被利用。

萨拉森的其中一位主持人Jasriadi向记者表示，当初成立萨拉森集团的目的，是在竞选雅加达省长的时候，当时媒体之间互相竞争、互相毁谤，萨拉森设法散播仇恨信息，目的为摧毁另一个媒体集团。

根据警方的资料，萨拉森集团接受某方的委托，制作文稿、图表、照片，每一次制作费是７５００万盾，对媒体来说，该笔款是一笔不小的数目，也成为媒体收入的来源，媒体没有考虑其后果与对国家社会的影响。

我们对警方揭发萨拉森集团表示敬佩，因为该集团制造社会的不安宁，危害国家与民族的安定。当然不单萨拉森集团要负责，因为他们只是制作与散布，但警方也必须追查其经费的来源或背后的金主。背后的金主已经创造的“假新闻工业”，散布者不只传播个人的情绪，也获得大量的收入。

局势变得非常不稳定，仇恨言论已经被包装，并且不考虑对社会造成的负面影响。其实，一向以来媒体的竞争并未妨碍彼此的沟通。这不是我们所要的民主制度，我们可以有不同的意见，但仍然是一个具有宽容性的民族。透过媒体发布的假新闻，毫无疑问，成为社会混乱的源头。

最近政府、民众、非政府机构及各界已经花了不少时间对抗假新闻。一些来路不明的假新闻，甚至于污辱性的假新闻、分裂国家与民族的假新闻，我们必须对抗。我们有必要互相提醒，小心制作与散布未经证实的信息，特别是故意毁谤他人的息信。

政府也封闭了数十个被认为散播假新闻或毁谤别人的网站。政府是根据2008年第11号后修改为2016年第19号“电子信息与交易”法令封闭以上网站。政府除了封闭这些散布仇恨与假新闻的网站之外，资讯与信息部2016年也封闭了767888个色情网站。另外也封闭了3755赌博网站。

身为具有民族性的新闻媒体，我们应该树立新闻的专业原则与道德。遵守道德将成为防止新闻人员出轨及危害国家与民族的一道围墙，新闻人员应该要有良好的道德、专业能力、尊重人权，不可以传播假新闻，特别是有污辱性的假新闻。新闻人员应该要很小心，在未发布新闻前，先证实该新闻的真实性。

社交媒体评论家Iwan Setiawan说，萨拉森是有系统的利用媒体散布假新闻，因此在调查该案时，最重要的是查出其幕后主持人与金主。

我们也认为警方应彻底追查该案的主谋及金主，我们希望警方能够破案，不希望国家因为仇恨与假新闻而分裂，如果政府不认真的处理，这将危害国家的安全。

我们希望警方不是停留在萨拉森案，而是继续追查其他相似的网站，彻底的消灭所有已经危害社会的“假新闻工业”。