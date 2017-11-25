Posted by admin

自由贸易时代保护国内市场

世贸组织就美国、纽西兰与印尼有关园艺产品与家畜贸易的纠纷，判决印尼败诉，美国与纽西兰胜诉，实在令人惊讶。

印尼于去年败诉以后提出上诉，现在印尼必须承担上诉再败的结果。即修改与进口园艺产品与家畜的条例，并且必须在最短的时间里，修改进口条例或法令，即在半年的时间里完成。

否则，美国与纽西兰会将该案提上世贸组织的解决争端机构。这对印尼将是一项重大的打击，更加不利，俗语说；“祸不单行”已经败诉了，还要修改法令。

原则上进口园艺产品与家畜贸易的条例是为了保护国内市场，使能与外国产品竞争，并非要阻碍外国产品进入我国市场。

政府的确规定数项措施在进口园艺产品的条例里。自从2012年贸易部颁布30/M-DAG/PER/5/2012的条例后，该条例已修改了数次。最后，进口措施明列在30/M-DAG/PER/5/2017贸易条例里。

据说进口园艺产品条例内，有几项条规有问题，其中规定有义务完成拥有80％仓库的规定、收成周期的规定、及进口周期的规定。

因为我国已经在该纠纷案中败诉，所以我国必须修改以上条例。另放面，美国与纽西兰的胜诉，表示我国在阻碍进口或说印尼的条例在保护国内相关产业。

美国与纽西兰也认为，印尼的进口条例已使他们出口到印尼的数量减少。世界贸易组织反对保护主义，以便创造一个有利的自由贸易环境。

印尼一向以来不同意被指实行“保护主义”，可惜的是我国感到失望定。

其实，保护与维护国内市场是天经地义的事，所有国家都有权保护自己的市场，不被进口产品所击败。

特别在这个鼓吹自由贸易的年代里，物流好像在高速公路上飞奔一样。世界贸易组织也具有各种方法保护一国家里的国内市场，不被进口产品所击败。我国是否可以利用这些条例合法保护国内市场？

第一， 透过“关税壁垒”即国与国之间或区域之间，对某种产品征收特定的关税。但这样的措施已不适合时代，现在已发展到低关税甚至零关税时代。

第二， 透过“非关税壁垒”即为了保护国内市场，利用标准化条例、必须具有本国语言说明书条例、反倾销条例、反津贴条例、反保障条例，禁止或阻止某种产品进口。

在自由贸易的时代，我国将如何面对外国产品的竞争，以保障国内市场。