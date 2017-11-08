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肃贪委员会不要轻举妄动

传言肃贪委员会（KPK）再次定国会议长诺凡多（Setya Novanto）为电子身份证（KTP Elektronik/E-KTP）贪污嫌犯。为此这是KPK第二次定诺凡多为贪污案嫌疑者（Tersangka）。虽然KPK仍无法传召诺凡多前来KPK接受调查询问。

KPK似乎已很有把握，有了有力证据预测诺凡多涉嫌 E-KTP贪污案情 ；但KPK初次定诺凡多为嫌疑者传话时，诺凡多在雅加达南区国家法院进行预审前的反控诉（Banding）胜诉，KPK定他为嫌犯的身份告吹。而诺凡多亦能以各种理由借口：包括生病，动手术等避开KPK的传召。

但是KPK不罢休，以上于10月31日开始进行调查的通知书再次定诺凡多为2011-2012年 E-KTP贪污案嫌犯。以上通知书于周一（06/11/2017）流传。

以上指出，诺凡多和一夥人：他们是Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius或称 Andi Narogong国务部民政署长Ir. Sugi Hardjo还有MM 等等一夥人合夥进行 E-KTP贪污舞弊行动，造成国家数兆盾损失。

诺凡多的辩护律师尤纳迪（Fredrich Yunadi）坦承未知诺凡多再次为KPK定为嫌疑人的事。并未接到通知书，即使接到也不会传给媒体制造纷扰。“看来这是KPK在轻举妄动，自导自演变成连续剧一样渲染”一互联网上如此报道。

民众如堕五里雾中，如KPK有凿凿证据，如何不敢亮剑，把贪污嫌犯逮捕归案依送法办？如证据不足，又何必如此进退维谷？

使KPK显得无能为力，只敢拍苍蝇不敢打老虎？民众拭目以待，看KPK如何行动亮剑。KPK须有凿凿证据以能抽丝剥茧，揭开案件内幕，以使真相大白，违例者无法逍遥法外。

犹记得之前银行代垫金BLBI案件调查中涉及印尼商业银行（BDNI）业主善苏努沙林（Syamsul Nursalim）的案件，经过政府数阶段调查过程，以发出清偿（SKL）书告结束。但后来BLBI案重审并定银行健全机构（BPPN）主席沙弗（Syafruddin Tumenggung）为嫌疑人（Tersangka）。这样显示法律无确定性法律保护无保障。

为此KPK在树立法律，除贪污劣风中必须更加明确有力，瞄准靶子放箭，使出亮剑，绝不能含糊其辞草率行事，轻举妄动，以维护KPK的尊严威望，不让任何贪污分子，逍遥法外。