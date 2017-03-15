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肃贪委员会不可临阵畏缩

肃贪委员会（KPK）不可因外界反击，施加压力而临阵畏缩，反而必须抱“不入虎穴，焉得虎子”的决心举起司法亮剑，彻底肃贪，把电子身份证（e-KTP）贪污舞弊嫌案晒在阳光下，把有凿凿证据的涉案者，移送法办，为民除害。

自从电子身份证e-KTP贪污嫌案在3月9日（星期四）在肃贪法庭初审会上宣读控状，除被告之外，有数鼎鼎大名显赫人物被点到：“贪污赃款流向疑点”激起千层浪，如投下政坛震撼弹。个个如惊弓之鸟，更多的急不及待，立刻进行反驳：受无妄之灾而大呼冤枉。甚至数国会议员计划提出质询权（Hak Angket）询问政府有关以上案件的处理法。

国会议员似火烧眉毛的焦虑感，因为以上大贪污案涉及范围阶层广，疑接触人目前仍居政府高位，并倘肃贪委员会，肃贪法庭能证实有疑数流向政党财库。结果不堪设想，原来肃贪已如此猖獗盛行，无孔不入。

在草木皆兵，四面楚歌之下，反扑的迹象开始呈现，譬如数国会议员敦促修正肃贪委员会条例（Revisi UU KPK）声起。然后是打击肃贪委员会主席亚古斯·拉哈尔左（Agus Raharjo）指他牵涉电子身份证纲领工程。因为当时他身为内政部采购和服务审核单位的主席。国会副主席法利·涵萨（Fahri Hamzah）因此要求KPK主席亚古斯·拉哈尔左下台辞职。

法利·涵萨周二于国会大厦说，以该工程（e-KTP）纲领已由财政稽查署（BPK）稽查并称无贪污现象。但后来亚古斯身为肃贪委员会主席后，把它变成贪污嫌疑案。另有说亚古斯和企业有商业利益导向，他也包括带同企业商和前内政部长卡玛宛·弗基（Gamawan Fauzi）会面之一。

法利（Fahri）如此尖利的反攻，担心会动摇，削弱KPK肃贪的决心和力量，恐怕KPK主席亚古斯和之前同出一辙，遭到和之前肃贪委员会主席亚伯拉罕·萨玛德（Abraham Samad），副主席班庞·维查延多（Bambang Wijayanto）以陈年旧账被背后一拥，变成刑事初告，而黯然下台，亚古斯是否会走上厄运，大家拭目以待。

但民众要求KPK不惜赴汤蹈火，全力以赴，把E-KTP大贪案面幕揭开，水落石出，还公众一个清白。法律面前人人平等，不能厚此薄彼，违者一律受处分。

佐科威总统关注此刻为消除贪污的极佳时刻。我国肃贪行动一直未见彻底。就象沙漠中的海市蜃楼一样，还没有一道铜墙铁壁，以能抵挡贪污腐败的侵袭。

肃贪委员会办事不可虎头蛇尾，不要因外界压力因素，临阵退缩，不能引起民众共鸣，国民支持KPK肃贪行动进行到底，把炮口面向贪渎劣风，为国民上下共同的愿望。