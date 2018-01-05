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纺织业的崛起

纺织品和纺织产品（TPT）在2011年的出口额达132亿美元的顶峰之后，业绩便不断下滑，到了2016年降至118.7亿美元而已。然而，今年TPT出口额再次涨升，达到124亿美元。

上述TPT出口额不断上升，除国家纺织品质量提高的缘故外，也得益于东盟、日本、中国和美国的需求增加。

纺织品出口的复兴必须保持下去，因为它是我国外汇收入和创造许多就业机会的主要行业。纺织业列入雇用劳动力最多的制造业前四大分行业。在1700万名的制造业员工中，TPT员工人数为270万人，仅次于雇用330万人的食品和饮料加工业以及300万人的汽车制造业，排名第三。

除了出口，TPT在国内的市场也越来越有潜力，此外还有2018年政治年和亚运会的影响。既有171次地方首长同步选举，地方首长候选人竞选活动对纺织品的需求必将显著增加。

拥有这个巨大的潜力，TPT行业有望把其国内市场份额提高到30％以上。近年来，由于与进口产品，特别是来自中国的激烈竞争，纺织业的国内市场份额已下降到30％以下。

此外，行业参与者必须与仍然猖獗的非法进口竞争，导致几十年来一向成为出口支柱的TPT行业面临各种挑战。在出口市场，我国的纺织品就打入欧盟市场方面，越来越难与主要对手的越南竞争。

因为越南今年已经获得了0%优惠关税，而我国产品仍受欧盟11到17%进口关税的影响。如果依然没有创新和提高我国纺织品的竞争力，对欧盟的出口可能会减少2 到3%。越南现在已经成为一个纺织业巨头，每年出口值平均达200亿美元。

我国TPT工业缺乏竞争力，不仅因为越南已经与欧盟建立了自由贸易协定(FTA)，但也因为国内的生产成本仍高于越南。尽管在劳动力成本方面相差无几，但越南TPT的电价和其他生产成本较低。这就是为什么印尼纺织协会的业者们敦促政府与作为主要出口市场之一的欧盟建立自由贸易协定的缘故。相信该步伐可以加速，因在去年年底我国成功与智利达成自由贸易协定。

目前，我国政府也在重点讨论与澳大利亚的自由贸易协定。我国纺织工业面临的另一个挑战是大多数机械，特别是纺织和针织行业机械已经老化。具讽刺意味的是，银行仍然不愿为纺织业提供资金，因认为这个行业已日暮西山。实际上，纺织工业仍然很有前景，市场需求量也还很大。

在这方面，我国纺织工业需要更新其机械技术。此外，政府需要克服与更新机械有关的资金困难。投资仍是推动我国纺织业发展的重要动力，而目前纺织业的投资仍然十分低迷。

现在是鼓励在纺织业投资的好时机。如果在未来五年内没有进行投资，我国纺织业将很难与印度、中国、越南和孟加拉国等主要竞争对手竞争。

为了推动包括纺织和纺织产品的出口导向型和劳动密集型产业，政府需要制定的具体法规，其中将涉及财政奖励、非财政政策、简化许可证办理程序和其他便利设施。

另一个加强纺织产业基地的战略，是制定一个从上游到下游一体化的国家纺织产业的路线图。在这里，我们需要规划哪一些是我们的优良产业，并确定国家纺织工业的方向。

相信上述各种步骤，都有助于促进作为外汇和大规模就业主要贡献者的国家纺织工业的复兴。所有各方都要相信，纺织业在国内仍具有较高的竞争力，它不是夕阳产业。