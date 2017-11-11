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纪念民族烈士节 提高国民免疫力

每年的11月10日为我国的民族烈士纪念日，该纪念日的起原于印尼争取独立时，在泗水对抗荷兰殖民统治者的战争，在该战争中牺牲了许多民族英雄，而后这些英雄被政府列为烈士，每年的11月10日被称为民族烈士节，以纪念这些为国牺牲的烈士。

现在我国已经独立，不再由殖民者统治，但并不排除他国对我国在经济上或政治上的侵略。还有恐怖份子、极端主义、分裂份子不断的威胁我国的安全。

今年民族烈士纪念日的主题为：“加强团结建设祖国”。因为民族烈士精神曾经成为我国争取独立的最大力量，在我国青年宣誓“一个国家、一个民族、一个语言”纪念日的１７年后，我国就从被殖民统治数百年后，成功的宣布独立。

无可否认，现代的我国青年，在全球化与科技化的时代里，已失去了当年的民族精神，失去了容纳多元社会、多元族群与多元宗教的精神，不再高举与重视团结与互助的民族精神。

透过纪念民族烈士节，对年轻的一代重新建立民族团结与互助精神。在历史上，在14世纪Majapahit王 朝，已建立了可容纳多元的社会。事实证明为祖国牺牲与团结奋斗的精神，可以建立一个独立的印度尼西亚民族与国家。

独立先贤们不单用武力争取独立，也透过外交争取独立，有的为独立准备各种物资、有的准备公共厨房为大众提供食物、有的在医院帮忙与服务，甚至于有的被关进监狱或被流放到偏远的小岛上。最后，因为全民的合作与团结，印尼民族终于取得了胜利，获得了独立。

就是因为印尼民族拥有以上的精神与价值观，印尼才能够维持一个不分裂的统一国家，才能够对抗各种“疫病”，如主权的分裂、民族的分裂等威胁。以上的价值观与精神，其实就潜藏在建国五原则(班查西拉)里面，也被证明成为团结民族与维持国家统一的一股力量，它有能力对抗各种外在与内在的挑战与压力。

众所周知，其实印尼现在还被归纳在一个脆弱的国家类别里，与巴西、墨西哥、博茨瓦纳处在同一类型的脆弱国家指数里。这表示印尼仍处于容易分裂的类型国家里。

因此，民族的免疫力有必要再加强，并建立一个完整的系统。其中一项必须做的即提醒下一代；前辈们是如何牺牲自己把国家建立起来。

纪念民族烈士节，不单纪念为国家牺牲的英雄们，也促进民族团结与互助合作的精神。尊重革命烈士与纪念烈士节是加强民族免疫力的一种方式，在民族面对各种内外的挑战时，更加需要加强民族的免疫力。