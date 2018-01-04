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立即把冷凝液贪腐案移交法院

我们这个国家的腐败丑闻还在层出不穷。一宗接一宗的案例显示国家财政管理仍然存在问题，还没能堵塞财政流失的漏洞。处理几乎所有政府部门和机构的腐败案件，是政府和执法部门面临的挑战。

今次，总检察长宣布Trans Pacific Petrochemical Indotama（TPPI）有限公司涉嫌冷凝液腐败的案例卷宗已经完成。此案造成国家损失27.16亿美元或约35兆盾。本月3日，特殊罪行处总检察次长Adi Toegarisman在雅加达南区Panglima Polim街的最高检察院对媒体称：“坦率地说，因其案件档案太厚了，我们花掉很长的时间审查。证人有75人，专家有12人，谢天谢地，研究小组的研究有了成果，冷凝液档案已经准备停当。”

最高检察院处理过的腐败刑事案件有两宗。在此案中，有两个案件档案，一份是在Raden Priyono名下，第二份是在Joko Harsono名下。另一份档案涉及TPPI有限公司总裁Honggo。

Adi表明他与警方就此案涉及洗钱犯罪（TPPU）的可能性进行了协调。他说：“我们与警方一致同意在稍后的发展过程中也将处理洗钱犯罪案。我们将会处理它，不假手他人。”

至于巨额的国家损失，是根据财政稽查署（BPK）的计算。冷凝液是一种从气井或油井中与天然气混合而获得的液态烃。在环境温度和压力条件下，这种冷凝液在形状上与汽油相似并且易燃。刚从油气井出来的气体通常还是湿的，因混合液体碳氢化合物。把冷凝液与气体分离是通过一种叫做分离器或洗涤器的装置。

除了TPPI有限公司，该案件还牵涉石油和天然气上游业务活动特别小组（SKK Migas/往日名为BP Migas）。国家警察刑事调查局已经审查了75名证人，并要求专家提供12项说明。

国家警察刑事调查局已自2015年调查出售冷凝液的腐败案件。该贪腐案牵涉BP Migas、TPPI有限公司和能源与矿物资源部。调查人员发现了一些疑似犯罪行为：一，BP Migas和TPPI有限公司被直接委任为冷凝液销售公司；二，TPPI有限公司向其他公司出售冷凝液，违反政府向北塔米纳（Pertamina）出售的政策。

调查人员还发现，尽管BP Migas与TPPI有限公司之间的合作合同是在2009年3月签订，但TPPI有限公司自2009年1月以来已经从BP Migas获得冷凝液并加以出售。TPPI也被质疑没有向国库提交出售冷凝液的收益。在调查开始时，财政稽查署的计算结果显示，该腐败案导致国家损失1.39亿美元，但后来又发现额外的国家损失，因此总额达到27亿美元。

我们欢迎最高检察院和警方在处理这一腐败案件，尤其涉及国家巨额损失时采取的行动。我们希望这个案件立即得到处理，并提交至法院，以便让此案公开化，任何涉案人员都必须对此负责。嫌疑人或不少于三名，可能还牵涉到其他一些人物，比如在能源与矿物资源部门的前高级官员。

最高检察院和警察若能够继续努力处理腐败案件，对我国肃贪情势将极为有利。鉴于其局限性，单靠肃贪委员会（KPK)独立支撑肃贪工作是很困难的。主要执法机构如最高检察院和警察等应提高其绩效，使公众信任度能够恢复和增长。

眼下民众不太相信检察院和警察在处理各种腐败案件起到的作用，因为许多案件被压在箱底，甚至人间蒸发，不知所终。此外，这两家机构官员涉及的腐败案件数量众多，也降低了民众的信心。

现在这宗大案子已经公诸于众。国家的损失是巨大和令人震惊的，比国会前议长诺凡多（Setya Novanto）牵涉的电子身份证腐败案件有过之而无不及。因此民众正翘首等待最高检察院和警方对这宗案件的审理，看看是否能像肃贪会一样快捷。

我们期望警方立即将证据和嫌疑犯移交给检察院，以便立即将其绳之以法。但愿这一案件的审理过程可以全面公开，法庭能够处于最严厉的惩罚，以儆效尤。