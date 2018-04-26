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稳定盾币汇率

盾币继续蹒跚而行。根据央行（BI）或雅加达银行同业拆借利率（JISDOR）的中间参考利率，年初至今盾币的价值下降了2.6%，至1 美元兑1万3900盾。甚至在雅加达银行同业拆借市场中，1美元已达到1万3962盾水平。

盾币的贬值今已超过其基本价值，导致各界为之震惊。他们担心盾币愈加失控，继续远离2018年国家收支预算（APBN）中1万3400盾的假设。如果盾币汇率的跌势不能抑制，国民经济可能会被撼动。

国内各界对盾币走弱的担忧是合乎情理的。须知盾币的持续贬值会破坏国家经济的根基。在脆弱的货币环境下，国内经济极易受到危机的冲击。

进口商处于面对盾币贬值考验的第一线。因需要以美元购买商品，在美元兑盾币升值时，进口商不得不花费更大的本钱。而膨胀的不仅仅是购买成本，还有运输、保险等费用。

如果进口商使用盾币在国内销售商品，将遭受双重打击。如果进口商随后将商品出口到其货币兑美元汇率走弱的国家时，也会发生同样的情况。反过来，当盾币大幅贬值时，出口商是否就会欢欣鼓舞、大事庆祝呢？那也不尽然。

在盾币汇率波动的情况下，出口商也一样受到困扰，因为他们很难确定其产品的售价，尤其大部分原材料都必须进口的话。受到盾币走弱影响的不仅是进口商和出口商，所有企业家都受到影响。当汇率不断变化时，他们很难制定商业计划，特别是每项业务活动往往都包含以美元计价的部分原材料。

疲弱的盾币甚至影响了银行业。 银行家须努力保护第三方基金（DPK）以免被撤走或迁移到其他金融工具以寻求更高收益率。银行家提供的保护措施之一是增加基金成本。

盾币的弱化当然也影响了资本市场，特别是股市。如果盾币汇率继续下滑，资本市场的投资者将把货币市场的资金转换成美元，或转移到其他有更高回报的投资工具。

如果股票大量转移到其他投资工具，国内股市将面临巨大压力。要是外国投资者把资金转移到国外，特别是如果国内投资者尾随外国投资者的做法，压力就会骤增。

无论你喜不喜欢，外资已经从股市中流出。外国投资者年内已录得 19.69兆盾的净销售额。这也导致国内股市的负面情绪加剧，这就是综合股价指数（IHSG）年初至今已下跌几近3%的缘故。

政府也因盾币贬值而受损。国家收支预算中，主要使用美元的资本支出和货物支出将会大大膨胀。另外政府还须给予北塔米纳（Pertamina）等负责进口石油和燃油一类特殊任务的国营企业更多的补贴。

此外，盾币的贬值可能会扰乱国家预算。中央政府总额多达3958.6兆盾的债务中，约61％是外债，须知并非所有的政府外债都采用对冲方案。因此如果盾币疲软，支付债务的利息和本金分期偿付的成本就会大增。虽然我国的石油收入在盾币贬值时上涨，但根本不足以消弭其最坏的风险。

当然，盾币贬值的最大危险在于国内和国际对我国的信任度下降或丧失。这就是不要让盾币汇率过度贬值的缘故。作为财政和货币权威的政府和央行理应继续进行说服，让市场参与者相信盾币的呈弱只是暂时的现象。

央行已竭尽全力制止盾币的跌势，通过在货币市场和债券市场公开市场操作进行干预。然而，央行双管齐下的积极措施看来仍不足以应对如此强大的美元。