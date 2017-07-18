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税收雄心勃勃

政府税收雄心勃勃，订今年税收高数据，虽然本年首期(一至六月份)税收完成率只达40%，税收雄心除为推动税收收入增长，也为税收业绩能和他国比较，相媲美。

财政部长丝莉．慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)订本年税收指标1472.7兆盾，比政府之前的建议高，并和去年所订指标略低，按计划2017年税收完成率能达到81%。

有两点想达成的：一是税收高指标使政府债务不推积，以税收提供各种消费，第二点是政府立志提高缴税比率，从去年10.3%左右，2019年变成16.1%。

无怪国基货币基金组织(国基/IMF)评财长税收过于热切。IMF执行经理Mitsuhiro Furusawa说，财长税收比率过于热望，上年印尼税收比率刚达到国民产值(PDB)10.3%。税收指标高的热望主要是政府的决心如何，而IMF将全力支持。政府为不断增高的消费需求，别无选择：以支撑建设费用，付还外债利息，和债务摊还负担。面临资金短缺，捉襟见肘，建设资金杯水车薪的难题。“挖东墙，补西墙”东赊西借使债台高筑已经别无选择。

政府外债到本年四月底已达到1679亿美元。或占印尼外债总额3282亿美元的51.2%。其余是私企外债，政府每年须承担基本债务摊还款项和借款利息，并持续续上升，因为外债也持续增加。

最令人担心的是，新增加外债使用于债还摊还义务和政府常务消费用途上。而政府仍然雄心勃勃紧追经济成长指标，虽然财政状况陷入窘境。不断增加外债将突破条例规定，未来问题重重。

一分析师指出，以上已非短期周期性难题，而财政预算赤字差不多是结构性的，几年来，预算赤字现象不变，意乃政府财政入不敷出，政府其实已无力还债款利息，和摊还债务。

虽然经济晴雨表显示仍在安全防线，但是“挖东墙，补西墙”绝非长久之计。通过以债还债，大量举债，超量增发国债的筹措资金的方式拯救经济，财务困境的途经，将使政府背负财政赤字重担，并留下债务遗产。2010年政府债款利息88.4兆盾，2014年增加变成135兆盾，2015年膨胀变成152兆盾，债款利息负担百上加斤，借债还债也使政府更加债台高筑。

政府下定决心提高税收业绩以弥补财政不足，赤字黑洞，为税收“开源”之道，其实，政府要加紧节流有方。资金锱铢必较，好好使用在刀口上。杜绝贪污，挥霍和浪费！