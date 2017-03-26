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税务特赦项目结束前夕

税务特赦项目即将结束。本月底，即2017年3月31日，政府将终止该进行了8个月的项目。

税务总署的记录显示，截至今日纳税人申报的资产达到4632兆盾，其中国内申报的资产达3460兆盾，国外申报的资产达1026兆盾，回流资金达146兆盾。纳税人支付的赎金达122兆盾，是165兆盾原目标的70%左右。

上述各种数据显示，国内外纳税人拥有的资产或钱财十分庞大。其数额虽没有达到政府的目标，但为政府能更准确记录纳税人资产来说，还是非常有意义。上述数据对将来提高纳税人纳税依从度的努力将十分有用。

据悉，政府原先把纳税人申报的资产数额目标定于10000兆盾，并希望其中1000兆盾能够回流国内，投资于各种发展项目。而该税务特赦项目结束时的赎金目标则被定于165兆盾。

我们需要强调有关该项目的几点是：一，我国的税务特赦项目在已被申报的资产数额方面，可说是世上最成功的。我们从上述数据得到有关我们具备的真实潜力的一种概念，因此可以窥见我们拥有的，将来向发展各计划提供资金方面的实力。

二，特别是那些来自专业团体的许多纳税人，被认为尚未响应该税务特赦项目。前些时候，财政部长丝莉（Sri Mulyani）强烈抨击在税务特赦项目方面参与度非常低的各领域专业人士。实际上随着经济发展的步伐，所有行业的专业人士数量持续增加，而且他们还是高收入层人士呢。

三，尽管已得到额外的赎金税款，政府看来仍面对相当大的预算赤字。因此，除了进行税收征管的集约化和延伸，政府也通过提高烟草等各种商品的关税和消费税，做了各种努力。

四，政府准备好搜寻逃税者的各种措施，包括披露那些刁蛮和被置疑的纳税人银行账户。前些时候，税务总署和金融服务管理局（OJK)为税收目的，设法加快申请披露客户银行账户的过程，并已签署谅解备忘录。随着在国际层面上将实施信息自动交换（AEoI)，佐科威总统即将发布代法令政府条例（Perppu），以支持上述政策。

五，加强执法工作，包括对顽抗的纳税人实行的扣留措施。

我们当然支持政府为满足发展的基金需要而作出的任何努力。但我们还将不厌其烦地提醒政府，在管理大部分来自纳税人税款的预算必须更加负责任。最近发生的几个案件，如电子身份证项目预算被报大，或一些政府机构的贪腐案，都伤透了民众的心，也降低他们对政府的信任。

我们需要政府强有力的承诺：在管理国家钱财方面值得信赖,负责任和有针对性。因此佐科威总统理应严正声明：任何挪用或贪污公款者及其协从者，将受到严厉的制裁，并被追究其法律责任。

总统的上述声明很有必要，民众需要政府的明确态度，因此才会对政府采取的每一项政策，包括税务问题，不再犹豫地积极响应。