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税务人员加紧催收税金

以达成税收指标

如今讲话要小心，尤其炫耀财富者，因为税务人员将登门造访查财富来源。尤其目前，到本年终政府面临税收短少的困境。

财政部长丝莉 穆利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）周一于此坦称很高兴听到某律师炫耀其财富，她说：“其实倘更多人叙述其财富，买车等等。表示他们坦诚告白。”

这样税务人员可进行追踪，其年度义务缴税者（Wajib Pajak/WP）的报税单上的所得税（Pph）是否实报，以免往后受到税务法律处分之险。

财政部长上述与一知名律师，辩护师弗尔迪尤纳迪（Fredrich Yunadi）有关他是经常陪同诺凡多（Setya Novanto）的。他坦称本人喜奢华,他经常花30亿盾至50亿盾出国外的消费惊人。并引起民众反响：他是否是个诚实的缴税人：一边炫耀财富，一边是否诚实缴税呢，尤其当前政府税收短少，财政收入困境时。

如所知，政府本年税收指标可能难达成。到本年十一月中，刚完成政府税收指标1.283.6兆盾的70%，税收潜力部门经理周一（11月27日）于此说，政府将使出全力，发挥税收潜能。

并为完成年终税收指标，将进行所得税（Pph）金额Dinamisasi措施；方法是，按义务缴税者（WP）的财政状况，付还所得税（Pph）摊还金额，譬如：按年度税务通知单（SPT）有税务欠款，上一年的Pph摊还须于今年每月摊还；单如义务缴税者（WP）有营运难题，则需适度增加摊还金额给国家。

财政部长穆莉亚妮说明，上措施不将增加税户负担，因为以上已符合2008年第36号第25条条例规定，以适应本年政府税收重新短少的情况。

另外，本年没有税务特赦（Tax Amnesty）措施，而上年有收到税务赎金是根据资产报告（SPH）为数103.31兆盾赎金。

税务观察者尤斯迪努斯帕拉托窝（Yustinus Prastowo）预测政府落实税收到年终只能完成税收指标的86%至92%（巴仙）。

而未来，将面临税收人员更加明确和积极的行动。可从政府提高明年税收达1.618.09兆盾看出端倪，另外也因为政府看出税收潜力，潜能未全面发挥所致。

以放置资产于国外的大税户如名字在Paradise Papers避税天堂上所写，实际上从2016年未报税，只有其中64名已呈报，其他未报税。但是政府税收指标过高也是因素之一使最近五年来，政府一直未能完成税收指标。而政府债台高筑为来年带来隐患。

政府须更加理性，脚踏实地编列收支预算案，并能面面俱到。基建应有利于民生繁荣，而不是奢侈浪费，兴建于民无利的华而不实的“形象工程”。