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私企必须积极参与国家战略工程建设

周一（4月16日），佐科威总统和卡拉副总统在雅京总统府召开内阁局部会议讨论国家战略工程建设（PSN）必须更准确的方向和长远的愿景，由于工程实现速度较缓慢，需要各部门更多的协调和寻找更具有弹性及更明智的融资方式。局部内阁会议上政府也决定继续推进国家222个国家战略项目。

出席会议的经济统筹部长达尔敏纳苏迪（Darmin Nasution）解释说，经过讨论，政府已决定将继续222个国家战略建设项目，另外14个则会被取消。

222个国家战略建设项目，其中包括69个道路项目，51个水坝，29个特别经济/工业/旅游特区，11个能源项目，10个港口工程，8个污水处理或清洁水供应厂和卫生项目，6个机场，6个灌溉，6个冶炼厂项目，4个 科技研发项目，3个住房项目，1个农业和海洋项目，1个海堤项目，1个教育项目，1个飞机方案和1个农林方案。 “估计投资价值超过4100兆盾。” 达尔敏周一下午在总统府如斯说。

被取消的国家战略建设项目，预计总投资为264兆盾的项目，其中是占碑 - 巨港铁路开发项目，东加里曼丹省铁路建设项目，苏北省Mebidang（棉兰-民礼-日里雪冷）区域清洁水供应系统，东南苏拉威西省的佩洛西卡（Pelosika）大坝项目和巴布亚马劳奇（Merauke）特殊经济区项目可能被放弃。达尔敏接着说。

根据我国央行（BI）数据显示，国家战略建设项目落实率仍然很低。 根据2017年印尼经济分析报告，目前约有59个项目正在建设中。 根据BI记录，特别是政府定下的3.5万兆瓦电力项目中，目前仅达到3%的目标，而其中46％的工程仍在建设中。

国家战略建设项目是政府确定为发展重点项目。截至2017年年底，政府制定245个国家战略建设项目和2个其他发展项目，即电力和飞机制造业的发展。 总投资额达到4417兆盾。

按照政府制定的国家战略建设项目实施的进展，央行估计2019年之前，50%的国家战略建设项目将完成， 2022年之前85％的国家战略建设项目预计将完成。

国家战略建设项目落实进展缓慢，政府不得不重新评估国家战略建设项目，是否继续进行或把部分国家战略建设项目删除。若截至2019年第三季度该工程尚未开始建设或施工，那么该工程项目必须被取消或不继续下去。

政府特别针对两年来进度缓慢的国家战略建设项目进行谨慎的评估。 据估计，直到2019年第三季度共有48个国家战略建设项目将完成。 同时，共有14个国家战略建设将无法在2019年第三季度开始建设，因此14个国家战略建设将被淘汰或取消。

因此佐科威总统在内阁局部会议上说，相关部门必须认真严控所有国家建设项目，而国家的建设项目必须对地区带来附加价值，协助缓解地区贫困问题和改善贫富鸿沟。 ”佐科威总统说。

总统也强调国家战略建设项目必须在当地社会经济发展的框架中构建互补融合增效的优势。 总统还提醒说，国家战略建设项目融资不可能全部只依赖国家收支预算，而是必须采用其他融资模式来吸引投资者参与政府的建设项目。

总统也要求政府相关部门进行良好的协调，确保国家战略建设项目顺利进行和落实。总统还希望国家战略建设项目不要完全由国营企业及其子公司承担，而应该邀请当地更广泛的私企积极参与建设工程，使其发展可以直接对区域经济产生积极影响。

政府优先考虑国有和地方政府企业（BUMN/BUMD）的政策其实不完全很好，甚至可能导致私营不愿积极参与国家战略建设项目。而这实际上可能会对国家战略建设项目的进度带来负面的的影响。

印尼青年企业家协会(Hipmi)代表4月5日到总统府拜见佐科威总统也曾向总统投诉，难于参与国家公共基础项目的建设，总统承诺将与公共工程与住房部（PURR）协调，对政府正在大量兴建的国家战略建设项目，地方企业将优先分到一杯羹。