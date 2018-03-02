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禁毒永不松懈

佐科威总统最终选择了肃贪委员会的赫鲁（Heru Winarko）警察少将作为国家禁毒局(BNN)的负责人，以替代布迪．瓦希梭（Budi Waseso）警察中将。鉴于布迪．瓦希梭已取得良好成绩，上述国家禁毒局新领导人面临维护禁毒局声誉、提高肃毒表现的挑战。

总统选择赫鲁当然是经过慎重的考虑。 此前，警方提交了适合替代布迪．瓦希梭的三人名字，即警察教育学院院长Moechgiyarto警察中将、刑侦警察局长阿里（Ari Dono Sukmanto）警察中将和赫鲁。总统发言人约翰 布迪（Johan Budi）说：“当然，总统自有甄选国家禁毒局负责人的标准，该标准来自警察局长等人，包括专业、正直、诚实、善良、勇敢等诸如此类。”

赫鲁是何人？许多人尚未认识，尤其是与布迪．瓦希梭相比的话。不过，他的职业生涯相当辉煌。2012年担任楠榜警察局长后，他于2015年被调至政法安统筹部成为意识形态和宪法专家，升任专家不久后，2015年10月又被调至肃贪委员会（KPK），担任肃贪会行动助理。

在警察的圈子内，赫鲁被认为是一个卓有成就的军官，知识面广、洞察力非常好。当担任楠榜警察局长时，他成功打击了各省之间的犯罪集团，并因其辉煌业绩获得了各种奖项。

他新担任的国家禁毒局负责人工作责任肯定会越来越重。从最近发生的案例中可以看出根除腐败问题的复杂性。我们面对的是组织完善和强大的走私集团，而国内的贩毒活动近来愈加猖獗，毒贩甚至通过出售糖果一类食品把魔爪伸向儿童。

我们感谢布迪．瓦希梭的领导，他生动地展示了毒品问题如何包围渗透人们生活的方方面面。国家禁毒局多次挫败以吨计算的毒品走私、扫荡贩毒集团、突袭生产和储存毒品仓库，并对贩毒经销处进行突击搜查。

人们越来越意识到毒品的危害性，支持反毒的声浪一浪高过一浪。然而生产、贩卖和吸毒犯罪集团也不会束手就擒，仅在今年年初警方就发现多次毒品走私，显示我国已然处于毒品泛滥的紧急状态。

从经济方面来看，我国的毒品市场规模很大，涉及数兆盾的交易额。犯罪集团觊觎我国广大的市场，使出各种贩毒手段毒害国人。据说单是弗雷迪布迪曼（Freddy Budiman）犯罪集团毒品交易产生的黑钱和洗钱规模就不止6.5兆盾，而走私贩毒的犯罪集团还有其他，不可胜数。

据说，若没有公安人员，甚至是国军和警察的高级将领的支持，弗雷迪布迪曼是不可能如此无法无天、为所欲为地经营其毒品的。但所有这些都被否定了，其真相迄今仍未大白。我们只能猜测，毒品与腐败行为息息相关，因牵涉滥用职权的官员们。

这是极有可能的，不然佐科威总统为什么会提拔和任用赫鲁。赫鲁是一名阅历丰富、在肃贪会已有将近三年工作经验的警官，民众期盼赫鲁能更深入地追溯问题的根本，包括贩毒背后的腐败官僚行径。因此国家禁毒局将来不仅要打击走私、生产和贩毒犯罪集团，还要揭发和处理隐藏其后的贪腐受贿问题。

我们祝愿赫鲁在新的岗位上也能取得成功。广大社会民众希望在布迪．瓦希梭领导下已有卓越表现的国家禁毒局再接再厉，因将面临更加严峻的挑战。我们也希望赫鲁能够调动省一级的禁毒局，使中央和地方行动一致，在扫毒方面更加坚决，侦破滥权贪腐案也更加快速。