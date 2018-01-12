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矿产和煤炭业复苏

近年来受到油价拖累之后，国内矿产和煤炭行业如今再次焕发生机，不仅成功推动在国内证交所矿业公司股价的高涨，而且煤炭价格的反弹也使国家收入超出目标并促进了出口。

印尼证券交易所（BEI)录得矿业上市公司的股票价格猛涨。 Kapuas Prima Coal 有限公司的股价甚至在过去一年里上涨了526%。

由于矿产和煤炭业出口猛增，因为在2017年1月至11月期间的煤炭出口骤增约46%，达到1910亿美元左右。煤炭成为非石油和天然气出口的第二大贡献商品，占非油气出口总额的13.7%，仅次于占15.1% ，达210亿美元的棕榈油。

矿石、矿壳和金属灰等矿产品的出口下降3.6%至30亿美元，部分原因是法律规定的冶炼厂尚未全部建造完工。

在去年1月到11月期间，上述矿产和煤炭出口的增长，显著推动我国出口总额达到1539亿美元，这一数字比2016年同期增长了17.2%。

同样，矿业部门的非税务收入(PNBP)达到40.6兆盾，超过了2017年修订后的国家收支预算32.7兆盾的目标。非税务收入的超越目标是由于整个2017年里煤炭价格好转，国家矿业收入的80%都是来自煤炭。

在过去3年里，由于油价下跌导致煤炭价格也下跌，上述国家收入也因此令人高兴不起来。2014年，矿业的非税务收入仅实现35.4兆盾，甚至在接下来的两年里继续下降到29.6兆盾和27.2兆盾。

今年，随着世界石油价格的上涨，预测大宗商品价格也会好转，煤炭和矿产出口更是会增加。2018年1月的煤炭参考价格(HBA)上涨到每吨95.54美元，相比之下，2017年初的价格为每吨86.23美元。煤炭价格的上涨趋势预计将持续到今年底。

今年全球经济形势的好转，也将推动各国对煤炭的需求至3.71亿吨，增加700万吨，而全国煤炭总产量目标是4.85亿吨。去年实现的煤炭出口量为3.64亿吨，而全国实现的总产量是4.61亿吨。

随着今年完成的冶炼厂数量的增加，矿产出口的增加将得到支持。冶炼厂加工产品的出口价格要比矿物精矿价格高得多。

这当然给我们的经济带来希望，尤其在我国经济增长速度因家庭消费萎靡不振而放缓的时候。仍占国内生产总值(GDP)56%的家庭消费增长，低于2017年大约5.05%的经济增长率，而2017年经济增长率又低于该年5.2%的国家收支修订预算目标。

然而，由于今年的经济增长目标为5.4%，更加需要增加出口和投资，因此政府须做出额外的努力，其中是立即推动与印尼自由港公司撤资51%股权义务有关的谈判的完成，该公司是世界上最大的金矿公司。

由于与该来自美国的矿业公司的谈判被不断拖延，其矿石出口受阻。与2017年2月17日到2018年2月16日期间，以铜精矿形式的110万湿公吨(WMT)出口许可证建议相比，其实际出口是很小的。

此外，自由港建造200万吨精矿冶炼厂的计划受阻，甚至可能失败。实际上，单是此一家工厂的投资价值就达到21亿美元或28兆盾以上。