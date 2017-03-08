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看肃贪委员会如何亮剑？

肃贪委员会(KPK)主席有关电子身份证(e-ktp)贪渎嫌疑案呈交检察署控告书中，将出现“鼎鼎大名者”之说一传开，引起公众疑问：肃贪委员会如何亮剑？肃贪委员会不用担心，揭发“鼎鼎大名”显赫人物的贪污嫌疑会投下政坛震撼弹，民众对贪污腐败深恶痛绝，肃贪委员会“亮剑”打老虎，公众将拍手称快。

电子身份证贪污嫌疑控状将在3月9日(星期四)在肃贪法庭初次审讯会上宣读。有两名被告，肃贪委员会未说出庭审中将浮上台面的“大名”有那些，公众只能猜测那些首被肃贪委员会约谈见证和一些已交回贿款的，但仍不知其庐山真面目：究竟是谁。

上案件堪称大贪污案，因为已造成政府巨大的损失，政府和国会为电子身份证编列的预算支出是6兆盾，政府损失额项约达2.3兆盾。两名前内政部高官成为被告。但预测还有其他方牵涉其中，中饱私囊分享该e-ktp赃款。肃贪委员会代言人弗波安沙(Febridiansyah)说目前该两名被告愿作Justice Collaborator，“正义代言人”。想两者之前在内政部居高位，掌握对肃贪委员会审查的重要有利的资料，接触层面还有国会素属的第二委员会，可见KPK握有可信度高的文件资料为据，只要KPK不会三心二意，有勇气为公平正义亮剑，把e-ktp贪污疑案晒在阳光下，向民众交待清楚。

其实，国会为“贪污巢穴之一”的丑名已远扬，之前轰动一时的涵巴朗体育馆建设工程(Proyek Hambalang)贪污舞弊案等牵涉数政坛菁英，政治名人，有的不但丢了乌纱帽，还锒铛入狱，变成阶下囚。看来，此案一开庭审判，会有“名人”步后尘，尝尽贪污腐败恶果。

很多之前参与电子身份证纲领的政要，目前仍居政府高位，肃贪法庭开审，恐怕“城门失火，殃及鱼池”的会感到如坐针毡，如履薄冰，恐怕“大名”点列东窗事发，大难临头。但是，国民不认同此看法，不能因为“虱子多了不痒，辣椒吃惯了不辣，贪污多了司空见惯”放任贪污腐败猖獗盛行，损害国民利益，长期使国家人民贫穷！肃贪委员会须抱肃贪的决心，对打击消除贪污腐败行为绝不手软，肃贪委员会一视同仁，不要厚此薄彼，小贪大贪一起除，“苍蝇”“老虎”一起打，为国为民除害，让贪污腐败恶风不再扩散蔓延。

人协议长朱尔基弗(Zulkifli Hasan)要求肃贪委员会不迟疑，彻底揭发案情内幕，向公众司法作交代，肃贪委员会勿治庯担心社会纷扰，民众其实于此作为“试金石”，肃贪委员会是否经得起考验，“如何亮剑”！