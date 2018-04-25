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盾币走贬时

近来盾币走贬显示我国经济基础不够稳固，并无需找出其他理由如受外来因素压力影响等来搪塞而必须更加缜密研讨，盾币续贬原因何在，以能对症下药力换盾币贬值狂澜。为捍卫盾币汇市汇价稳定央行（BI）已动用外汇储备进行市场干预行动；但也同比使外储备量减少。

本周盾币汇率将近1美元14千盾（Rp 14.000）为1998年经济危机后新低，而佐科威政府当初执政时，盾币汇市汇价呈弱势，走贬将近2000盾。而2014年10月27日汇市收市时，1美元对1万2100盾。

央行（BI）承诺，将捍卫盾币稳定，进行市场干预行动，出售美元和购买国家债卷。央行副总裁布迪哇鲁约（Dody Budi Waluyo）说，盾币汇价受汇市影响。盾币走贬是因外来因素的影响而非因国内经济基础所致。他也呼吁公众不要因为盾币贬值而恐慌，大量收购美元只有使盾币更加倍受压力而持续走贬。央行正在施“释放和拉紧”的政策以能稳定盾币。公众要保持信心，全球经济压力影响不会使我国经济风吹草动。我国经济仍能纹丝不动。

经济发展和金融专院（INDEF）一员庇玛（Bhima Yudisthira Adhinegara）对于盾币走贬的看法一是：美联储The Fed调息使投资者持观望态度。二是叙利亚战争，中美贸易战不确定性。预测使国际原油价格上升每桶（Barel）75美元。三，2018年第二季美元需求上升，因为季节性的股市分红。四，投资者视央行未确定给投资者4.25%的基准利率。五，经济成长未如政府预期。

另经济资深专员冯慧兰（Mari Elka Pangestu)视外来因素压力大影响国民经济，不但有贸易战，美联储调息趋使我国盾币走贬。

我国需扩大内需市场通过政府采购和提高下层民众购买力。推动乡村老公密集纲领，“希望之家庭”等纲领使内需市场活跃。树立良好合理和明确的税赋制度创造良好有利的营业，投资环境。

尤其进入选举政治年，政府面对诸多的挑战，而稳定市场盾币成为当务之急，政府需再接再厉更加努力的工作，拼经济！