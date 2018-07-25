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盾币走贬带来负面影响

面对最近盾币续贬的走势，政府官员尽量表现镇定和冷静的态度属好事，这样可避免骚动。但盾币续贬，已开始带来负面的影响：增加消费者重担。

盾币走贬幅度够深，计于2018年初，盾币兑美元为13.400盾兑1美元，后来在最近六个月内，贬值幅度1100盾，本年7月24日，1美元兑14525盾。虽然如此，金融服务管理局（OJK）主席温波善多梭（Wimboh Santoso）周一于“2018年投资论坛”（Investor Update 2018 Forum）上发言中说：最近所发生市场压力影响是属于短暂的。这是全球投资风气及中美贸易战影响所致。

我国经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（Darmin Nasution）也发出同言，他说盾币走贬与美联储（The Fed）调息（二次调高）措施的外来压力因素有关连。造成在我国的美元资金回流，市场投资者纷纷把盾币兑美元的炒美元动作使盾币走贬。他见证最近几个月抢购美元潮发生。使盾币倍受贬值压力。

Samuel证券市场经济司长拉娜（Lana Soelistianingsih）说，不但是美元走强的压力影响，中美贸易战中人民币走贬，波及其他货币包括我国印尼盾币走贬。并可能持续到美联储再次调高利率的九月份。

国民了解政府如何努力捍卫盾币汇率平稳的用心良苦，而民众感受的是有的货品涨价带来的加重消费者负担的难题。

如所知，几项生活必需品仍须依赖进口供应。如面粉，食糖，黄豆，大米，和动物饲料等等。盾币持续走贬生产成本提高推波助澜下，推动市场物品价格上涨，增加消费大众的负担。举例动物饲料进口量大。进口额高达29.3亿美元或相当于41兆盾。

这样鸡肉价格也上涨，7月24日（周二）鸡肉每公斤将近4万1600盾。比之前每公斤3万2000盾的价格同比高。而其他以面粉、黄豆糖等为原料的物品也将随着水涨船高，价格步步攀升。

政府不能再插手旁观，须卯足劲，使出全力，如何平稳市场物品价格，减轻消费者负担，绝不能讲空话、漂亮话、画饼充饥、看待民生疾苦。