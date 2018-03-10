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盾币汇率经受考验

盾币汇率正在经受考验。年初至今，盾币已贬值1.5%以上，触及1万3800盾。这是自2016年以来盾币的最低水平。因此，印尼共和国统一国家货币进一步偏离2018年国家收支预算设定的1美元兑1万3400盾的汇率假设。

对盾币的压力恐怕会继续。原因是美国央行计划在今年4次提高利率(联邦基金利率/ FFR)。美联储（The Fed)此举将使美国的利率更具吸引力。这种情况将鼓励投资组合投资者将其资金从包括我国在内的新兴市场转移到山姆大叔的国家里。

假设美联储四次上调利率，目前还是1.25到1.50％的联邦基金利率在2018年底将升到2.25到2.50％左右。投资者追逐的便是其利差，以便能够获得最大的利润。除追逐利差外，投资者也在利用美国经济复苏的势头。目标是一样的，即最大限度地从美国经济的复苏获取收益。

美联储一旦实现其计划，在我国的收益率吸引力便会消退。央行（BI）目前设定4.25％的央行7天逆回购利率（RRR），尽管仍高于联邦基金利率，但外国基金经理会考虑其他变量，如信用违约掉期（CDS）、国家风险、国内经济基本面（包括汇率）。

失去吸引力的收益率或许是灾难性的。外国投资者可以从股市、债券、外汇市场和其他投资工具中撤出资金。这种情况会使盾币对美元兑换率更加“溃不成军”。盾币越是贬值，从我国撤出的外国资金数额就越大。

资本外逃的威胁日益逼近。太弱的盾币会引发强大的多米诺骨牌效应。国内投资者，尤其是股票和债券市场的投资者，包括银行客户，将纷纷把盾币转换成美元，从而获得更高的收益。国内股市可能会波澜起伏，外汇市场可能会崩溃。

为了防止资本外逃，央行必然会提高基准利率并实施高利率制度。由于银行会提高贷款利率，实业部门因此不能快速发展，当实业部门难以运作时，经济也随着放缓，经济增长更加困难。

盾币大幅贬值会导致更戏剧性的局面。央行将设法干预外汇市场和国家有价证券（SBN）市场，或导致外汇储备枯竭，进口的原材料将因外汇差距而价格上涨，国内生产受到干扰，输入性通货膨胀触发国内通货膨胀剧升，贫困和失业人数飙升。

但盾币贬值最令人胆寒的危险是国内民众和国际社会对国内经济信心的崩溃，甚至对合法政府也是如此。若民众失去信心，我国距离落后国家便只有一步之遥。

我们认为，国家经济基本面仍然有足够的弹性，可以应对盾币汇率的下跌，消弭其造成的各种风险。只要国家预算持续增长，外汇储备充足，外债比例相称，出口表现改善，投资稳步增长，通货膨胀受控，国内消费强劲，我国的经济仍然是安全的。但我们还要提醒，对不符合基本面的盾币贬值千万不可掉以轻心。

作为货币当局的央行和作为财政当局的政府，必须随时做好准备并肩战斗维护盾币。央行和政府必须有一个警报和先进的预警系统来检测盾币受到的威胁。央行和政府不可像消防员那样在大火蔓延之后才加以扑灭。盾币承受的压力及其造成的各种风险应能促使当局，特别是政府立即进行结构性改革。

政府必须通过建立生产资料工业、原材料和基础工业，以及推动高附加值下游产品，来加强国家制造业的基础。盾币汇率极不稳定，因为我们的经济经常受到经常账户赤字的影响。 经常账户赤字的来源之一是资本货物和原材料部门的贸易逆差。

由于过度依赖自然资源出口，我们的出口也很脆弱。对进口产品，从进口原材料、资本货物到成品的高度依赖，使我们的经济很容易受到进口商品通胀的冲击。

克服盾币贬值和各种由此产生的威胁，结构改革是最具体的解决方案。结构改革不仅能使盾币变得强大，国民经济更具免疫力，而且还会使我国成为一个工业化国家。工业国不就是成为发达国家，人民生活富足的先决条件吗？