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电用户级别变化计划令消费用户困惑

政府：矿物能源部（ESDM）计划简化家庭电用户级别令消费群众困惑异议。反对声浪此起彼落。虽然电费基价不涨，但以上新措施将造成消费更加浪费的模式。

政府原欲进行公众普及化说明，让民众能了解国营电力公司（PLN）计划措施，也将持续推广说明会，让大众电用户能明了，接受上措施的益处。

ESDM公关主任古斯迪亚纳（Dadang Kusdiana）周二（11月4日）于此说明民众须了解上计划措施不将增加电用户的负担，因为电力基本价（TDL）不变。以上符合政府和国会（DPR）达成的共识，另外电能量的提高也不将造成电用户的浪费，因浪费或不基于各家庭用户的用电模式。政府也保证所有计电表的更换由国电PLN承担负责，不将增加用户负担。用户级别变化过程的计电表（MCB）由PLN负责。

合上计划，政府将废除非津贴的电用户用量900VA， 1300VA， 2200VA， 3300VA和 4400VA全部纳入 5500VA并确定 450VA和 900VA受津贴电用户仍然存在。

政府肯定电力基本价（TDL）不调高。这样虽有电用户级别的变化，不将增加用户负担。而PLN落实计划措施中，需资133兆盾。据PLN用户资料，到今年为止，900VA受津贴电用户2300万户。其实只有大约3100万户为合格的受津贴电用户。这样其余18900变成900VA非津贴用电户级，接下来1300VA用户970万，2200VA用户2503户，3500VA至5500VA用户96万9000户。

累积电用户级别变化；非津贴用户：以900VA用户变化需资84.24兆盾，1300VA需资39.47兆盾，2200VA7.99兆盾，3500VA至5500VA级别变化过程，需资1.03兆盾至1.87兆盾，概括PLN需资132.73兆至133.57兆盾以能改变5级电用户纳入5500VA电量电用户级别的工程费用。

虽然耗资巨大，ESDM部门说明，PLN资金已备支撑以上变化措施费用。并对用户有利，除PLN能简化电用户级别之外，用户用电量也能满足。

问题是，PLN资金负担已很沉重，为何还要百上加斤，再有如此庞大的耗资需求；满足用户用电量，难道和电供应量相互并进？

电用户消费家群目前就怨声载道：PLN服务不良，常停电等等，PLN能保证新措施能提供消费家群更好的品质服务吗？

依目前经济情况未全面好转，民众购买力仍低的状况下，政府不要发出令民众，消费群众困惑不解的计划措施，自以为是号的创意计划，到头来弄巧成拙：造成电用户消费群众的损失。